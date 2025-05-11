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Edirne'deki Tarihi Manyas Karakolu Yeniden İnşa Ediliyor

Edirne'deki Tarihi Manyas Karakolu Yeniden İnşa Ediliyor
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Edirne'de 1909 yılında inşa edilen ve uzun yıllar kullanıldıktan sonra yıkılan Reşadiye (Manyas) Karakolu, aslına uygun olarak yeniden yapılacak. Edirne Valiliği'nin başlattığı restorasyon projeleri kapsamında, yapı hem müze hem de emniyet birimi olarak hizmet verecek.

Edirne'de 1909'da inşa edilen tarihi Reşadiye (Manyas) Karakolu aslına uygun yeniden yapılıyor.

Osmanlı'nın ilk modern karakol binalarından olan yapı, uzun yıllar kullanıldıktan sonra bakımsızlıktan yıkıldı, yerine Manyas Karakolu adı verilen yeni betonarme bina yapıldı.

Edirne Valiliği tarafından Kaleiçi konaklarının restorasyonuna yönelik başlatılan projeye tarihi karakol binasının ihyası da dahil edildi.

Çalışmalar kapsamında betonarme bina, İl Özel İdaresi ekiplerince yıkıldı.

Tarihi yapının aslına uygun inşa edilmesi için proje hazırlandı, inşa çalışmalarının kısa sürede başlaması ve binanın hizmete alınması hedefleniyor.

Vali Yunus Sezer, Kaleiçi'nin ihyasına yönelik çalışmalar kapsamında tarihi karakol binasının da ayağa kaldırıldığını söyledi.

Tarihi ve kültürel yapıların restorasyonuna yönelik önemli çalışmalar yapıldığını belirten Sezer, "Yapı, Sultan Mehmet Reşat tarafından yaptırılan Osmanlı'nın ilk karakol örneklerinden biridir. Manyas Karakolu, hem bir müze hem de ziyaretçilerin ve emniyetimizin kullanıma sunacağımız küçük bir emniyet birimi olacak." diye konuştu.

Yapılacak çalışmanın kente değer katacağını dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Manyas Karakolu aynı zamanda Balkan Savaşları'ndan sonra Edirne'nin kurtuluşunda Türk bayrağının ilk çekildiği bina. Dolayısıyla sembolik bir önemi var. İçişleri Bakanı'mızın ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle buranın ihalesini yaparak inşaatında kısa sürede tamamlanmayı düşünüyoruz. Bina Kaleiçi'ne önemli bir renk katacaktır, tarihi mimariye uygun yapıların çoğalmasına vesile olacaktır. Yanı başımızda olan Saraçlar Caddesi'yle beraber devam edecek olan restorasyon projelerinin devamı niteliğinde olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Kültür Sanat
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