Edirne'de Turizm Haftası kapsamında Türkçe ve Yunanca konser

Edirne'de, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Türkçe ve Yunanca şarkılar seslendirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Deveci Han Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, "Taşoz'dan Saros'a Deniz Turizmi" fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı.

Sergiyi gezen ziyaretçiler, Saros Körfezi ve Yunanistan'ın Taşoz Adası'nın deniz turizmi ile kültürel ve doğal zenginliklerini görme fırsatı buldu.

Merkezin avlusunda süren etkinlikte, Yunanistan'dan gelen Minimax Band Orkestrası konser verdi.

Ardından Trakya Üniversitesi akademisyenlerinden müzisyen Dr. Evrim Kaşıkçı akordiyon, Yunan müzisyen Nikos Grammatidis de buzuki ile sahne aldı. Konserde ikili, Türkçe ve Yunanca şarkılar seslendirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Turizm Haftası'nı kulağa ve göze hitap eden güzel bir programla tamamladıklarını söyledi.

Edirne'nin kültürel zenginliğini ve sanata verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdiklerini belirten Soytürk, "Hem güzel bir sergi hem de renkli bir konser dinletisi oldu. Amacımız, ülkeler arası turizmin birlikteliğini ortaya koymak ve şehrimizin sahip olduğu zenginliği yansıtmak. Etkinliklerin gerçekleştirilmesinde katkısı olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, Yunanistan Edirne Konsolosu Aris Radiopoulos, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu ve sanatseverler katıldı.