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Edirne'de Tarihi Dokuya Önemli Dokunuş: Sokak Sağlıklaştırma Projesi Devam Ediyor

Edirne'de Tarihi Dokuya Önemli Dokunuş: Sokak Sağlıklaştırma Projesi Devam Ediyor
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Edirne merkezdeki tarihi dokunun korunması amacıyla başlatılan sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında, Saraçlar Caddesi'ndeki yapıların yenilenmesi tamamlandı. Çalışmalar, tarihi dokuya uygun cephe düzenlemeleri ve görsel kirliliği azaltmaya yönelik önlemler içermektedir.

Edirne'de, kent merkezindeki tarihi dokuyu korumak amacıyla başlatılan sokak sağlıklaştırma projesi devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Edirne Valiliğince kentin merkez caddesi olan Saraçlar Caddesi'nde yürütülen proje kapsamında belirlenen iki örnek yapının yenilenmesi tamamlandı.

Cadde girişinde yer alan iki dükkanın cepheleri tarihi dokuya uygun olarak yenilendi.

Dükkanlarda projeye uygun olmayan klima, anten ve tente gibi eklemeler söküldü, pencere ve kapı doğramaları yenilenip cephe bütünlüğünü sağlayacak çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında yaklaşık 750 metre uzunluğundaki caddenin iki kanadında bulunan 129'u tescilli toplam 233 yapı tarihi dokuya uygun olarak düzenlenecek.

Çalışmalar kente değer katıyor

Vali Yunus Sezer, yaptığı açıklamada, kentin güzelleşmesine katkı sağlamak için pek çok çalışma yapıldığını söyledi.

Kentin tarihi alanlarında önemli projeler yürüttüklerini belirten Sezer, Saraçlar Caddesi'nde başlatılan çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Edirne'ye değer katacak bir çalışma yapıldığını anlatan Sezer, şöyle konuştu:

"Edirne'nin önünde 5 yıl olduğunu düşünüyorum. 5 yıl sonra Edirne inşallah başka bir Edirne olacak. Zaten güzel ama üzerindeki toz ve yıkık görüntüsünü attığımız zaman Avrupa'da parlayan bir inci haline gelecek. Eski Edirne diye tanımladığımız Saraçlar ve Kaleiçi bölgesinde dokunmadığımız yer ve tarihi yapı kalmayacak."

Çalışma hakkında

Tarihi dokunun korunması amacıyla Edirne Valisi Sezer'in talimatıyla ekim ayında başlatılan sağlıklaştırma projesi kapsamında İl Özel İdaresince detaylı bir proje hazırlatıldı.

Proje kapsamında, yapıların cephelerine sonradan eklenen kaplamalar kaldırılacak, pencere doğramaları yenilenecek ve eski dükkan doğramaları ahşapla değiştirilecek. Tabelalar belli bir düzende asılacak. Sokakta görsel kirlilik oluşturan klima, anten ve elektrik kabloları gibi unsurlar, çatıya veya arka cepheye taşınacak.

Caddenin bağlantısı konumundaki Çilingirler ve Balıkpazarı caddelerinin de elden geçeceği projenin iki yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Kültür Sanat
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