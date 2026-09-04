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Edirne'de 53 çocuk için sünnet şöleni

Edirne'de 53 çocuk için sünnet şöleni
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Edirne'de valilik öncülüğünde 53 çocuk için Söğütlük Millet Bahçesi'nde sünnet şöleni düzenlendi. Konser, halk dansları, pasta kesimi ve palyaço gösterileriyle renkli görüntülere sahne olan şölende aileler ve çocuklar doyasıya eğlendi.

Edirne'de valilik öncülüğünde 53 çocuk için Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlenen sünnet şöleninde renkli görüntüler ortaya çıktı. Edirne Valiliği bahçesinde başlayan şölen, Millet Bahçesi'nde devam etti.

Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın hizmetlerinden faydalanan 53 ailenin çocuğu için sünnet şöleni düzenlendi. Şehir Gönüllüleri Vakfı işbirliğinde Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlediği şölende hem aileler hem de çocuklar doyasıya eğlendi.

Edirneli klarnet sanatçısı Göksel Demlendirici'nin konser verdiği programda, halk dansları topluluğu da gösteri sergiledi.

Gösterilerin ardından pasta kesimine geçildi. Pasta kesimiyle birlikte çocukları ve ailelerini kutlayan Edirne Valisi Yunus Sezer, "Bugün burada 53 tane çocuğumuzun inşallah aileleriyle beraber büyüdüklerini görmenin sevincini yaşıyoruz. 53 çocuğumuzun bugün sünnet merasimine şahitlik ediyoruz. Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Önce analarına, babalarına, ailelerin ve sonra da bu güzel vatanımıza, milletimize onları bağışlasın" dedi.

Sünnet şöleninde takı töreni da yapıldı. Büyük sevinç yaşayarak çocuklarının bu heyecanına ortak olan aileler Edirne Valisi Yunus Sezer ve şölenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Şölenin çocuklara yönelik bölümünde ise palyaçolar sahne aldı. Çeşitli oyunlar ve eğlenceli aktivitelerle çocuklara keyifli anlar yaşatan palyaçolar, özellikle minik katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sünnet şöleni, 53 çocuğun aileleriyle birlikte geçirdiği eğlenceli ve unutulmaz bir günün ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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