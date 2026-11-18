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Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Edirne, sonbaharda sarı, turuncu ve kızılın tonlarına bürünen doğasıyla görsel bir şölen sunuyor.

Kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşmesiyle doğada yaşanan renk değişimi en çok nehir kıyılarında ve tarihi mekanlarda kendini gösteriyor.

Başta Meriç ve Tunca nehirlerinin çevresindeki asırlık ağaçlar olmak üzere park ve bahçelerdeki bitki örtüsü, sonbaharın tüm tonlarını yansıtan adeta bir tabloya dönüştü.

Nehir yatakları boyunca sıralanan kavak, söğüt ve çınar ağaçlarının sararan yaprakları, su yüzeyindeki yansımalarla birleşerek kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Tarihi taş köprülerin siluetiyle bütünleşen bu manzara, hem kent sakinlerinin hem de Edirne'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Öte yandan Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ndeki tarihi Tren Garı ve kara tren sonbahar renkleriyle bütünleşti.

Sonbahar güzelliklerinin daha fazla hissedildiği bu alan da ziyaretçilere fotoğraflayacakları pek çok nokta sunuyor.

Kentin doğal ve tarihi güzelliklerini kayıt altına almak isteyen doğaseverler ile amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, nehir kenarlarında ve Karaağaç'ta bu atmosferin fotoğrafını çekerek ölümsüzleştiriyor.

Kaynak: AA