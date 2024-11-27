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Edirne'de Öğretmenler Günü Kutlaması İçin Konser Düzeni

Edirne'de Öğretmenler Günü Kutlaması İçin Konser Düzeni
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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Öğretmenler Günü dolayısıyla özel bir konser verdi. Solistler Yeşim Birgin ve Orçun Çabuk, Türk sanat musikisi eserlerini icra etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında konser verildi.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında sahne alan solistler Yeşim Birgin ve Orçun Çabuk, Türk sanat musikisi eserleri seslendirdi.

Konseri öğretmenler ve müzikseverler izledi.

Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Ercan, AA muhabirine, sanatçıların öğretmenler için sahne aldığını söyledi.

Öğrencilerini özveri ve fedakarlıkla yetiştiren öğretmenlere emekleri için teşekkür eden Ercan, özel günler için konser düzenlemeye devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Kültür Sanat
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