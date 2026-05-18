Edirne'nin Müzik Müzesi ziyarete açıldı

Edirne'de Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla Zeki Bülent Ağcabay koleksiyonuyla oluşturulan Edirne Belediyesi Müzik Müzesi düzenlenen törenle açıldı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan, müzede düzenlenen törende, Edirne'nin tarihi hafızasına müziğin sesini eklediklerini söyledi.

Müzik Müzesi'nin kent için önemli bir kültürel yatırım olduğunu belirten Gencan, "Müzede Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Anadolu'ya uzanan geniş bir kültürel mirası yansıtan yaklaşık 500 enstrüman yer alıyor. Ziyaretçiler müzede yalnızca enstrümanları değil farklı kültürlerin hikayelerini de görecekler." dedi.

Gencan, müzede tarihi ve özel eserlerin olduğuna da değindi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarından Kazım Gökalp'ten kalan piyanonun müzede yer aldığını anlatan Gencan, "Cemal Refik'in de bu piyano ile ders vermesi önemli bir kültürel hafıza. Ayrıca Onnik Garipyan'ın çalışma tezgahı ve yapım aletleri ile Ercüment Vatanay'ın yaylı tamburu da müzeye değer kattı." diye konuştu.

Gencan, koleksiyonu bağışlayan Ağcabay'a teşekkür ederek plaket takdim etti.

Açılışın ardından Gencan ve beraberindekiler müzeyi ziyaret etti.