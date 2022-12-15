Edirne'de 'meşhur peynir'in üretim aşamaları 100 bin kare ile fotoğraflandı

Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) üyeleri, 10 aylık çalışmayla coğrafi işaretli meşhur Edirne peynirinin üretimden sofraya tüm üretim aşamalarını fotoğrafladı.

Dernek üyesi 16 fotoğrafçı, Nilgün Erman koordinesindeki atölye çalışmasında, sütün sağımından, mandırada ürüne dönüşmesine kadar Edirne peynirinin her aşamasını görüntüledi.

Fotoğraf çekimlerinin kamera arkası da görüntülenerek kısa bir belgesel hazırlandı.

Yaklaşık 100 bin fotoğrafın çekildiği çalışma sonunda 43 fotoğraftan oluşan sergi hazırlandı.

EFOD Başkanı Serdar İyiiz, AA muhabirine, bu yılki projelerinden birisinin de Edirne peynirinin hikayesini kaydetmek olduğunu söyledi.

Edirne peynirinin, dünyaca tanınan marka haline gelmiş bir lezzet olduğunu belirten İyiiz, "Projeye yaklaşık 12 ay önce başladık, fotoğraflamamız 10 ay sürdü. Her cumartesi fotoğraf çektik. Hayvanların otlamasından, sütün sağımından, sütün toplama merkezlerine taşınmasından mandıralarda peynir haline gelmesine kadar her aşamayı fotoğrafladık. Belgesel tadında sanatsal kaygıyla çekilmiş iyi fotoğraflar ortaya çıkardık." dedi.

Edirne peynirin hikayesiyle gastronomi alanında bir katkı sunmak istediklerini söyleyen İyiiz, ekip arkadaşlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Atölye koordinatörü Nilgün Erman da Edirne peynirinin hangi aşamalardan geçerek sofralara geldiğini belgesel formatta çalıştıklarını, sergideki fotoğrafları hikaye zincirine göre seçtiklerini ifade etti.

Atölye danışmanı Turan Döner de 26 yıldır çalıştığı peynir sektörü emekçilerinin çalışmalarının belgelenmesi ve sektör işverenlerinin de taşın altına elini koymalarının Edirne için gurur verici olduğunu belirterek, projede yer aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Sergi, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ve sanatseverlerin katılımıyla Atatürk Kültür Merkezinde açıldı.

Bir hafta boyunca gezilebilecek sergide meşhur peynirin üretimden sofraya lezzet yolculuğu aşamalarıyla yer alıyor.