Edirne'de Mahmudiye Kışlası kültür kompleksi olacak, restorasyon 2027 sonunda bitecek

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Edirne'de yaklaşık iki asır boyunca askeri kışla ve cezaevi olarak kullanılan Mahmudiye Kışlası'nın müze, araştırma merkezi ve kütüphaneyi bünyesinde barındıracak kültür kompleksine dönüştürülmesi amacıyla restorasyon çalışmaları yürütülüyor.

Sultan II. Mahmud'un Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmasının ardından kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu için İstanbul'daki Selimiye, Davutpaşa ve Rami kışlalarının yanı sıra Edirne'de de Mahmudiye Kışlası inşa edildi.

Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip ve 19'uncu yüzyıl askeri mimarisinin özelliklerini taşıyan kışlada Milli Saraylar Başkanlığınca yürütülen restorasyonda çalışmalar devam ediyor.

Bilim heyetinin değerlendirmeleri doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında yapının statik güçlendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu çalışmaların ardından mekanlardaki ince restorasyon ile sergileme ve tefriş uygulamalarına geçilecek.

Restorasyonun Saray-ı Cedide-i Amire'de yürütülen çalışmalarla birlikte 2027 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından kışlanın bir bölümünün Edirne Sarayı'na ait taşınabilir kültür varlıklarının sergileneceği müze olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Binlerce tarihi eserin burada ziyaretçilerle buluşturulması amaçlanıyor.

Kışlanın diğer bölümünde ise Milli Saraylar bünyesinde Edirne'nin yanı sıra Rumeli, Balkanlar ve Osmanlı coğrafyasına yönelik çalışmaların yürütüleceği araştırma merkezi ile kapsamlı bir kütüphane kurulacak.

Komplekste çok amaçlı salonlar da yer alacak. Kışla yerleşkesindeki tarihi cami ve hamamın ihya çalışmaları da sürüyor.

Vali Sezer çalışmaları inceledi

Edirne Valisi Yunus Sezer de Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Adnan Gayhan ile Mahmudiye Kışlası'nda devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Yaklaşık 25 bin metrekare kapalı alana sahip tarihi yapıdaki çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, restorasyonda görev yapan personelle bir araya geldi.

Sezer, restorasyonun tamamlanmasıyla Mahmudiye Kışlası'nın önemli bir kültür merkezi olarak Edirne'ye kazandırılacağını belirterek, başta Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Mahmudiye Kışlası

Kaynaklara göre, kentte "Piyade Kışla-i Hümayunu" olarak da adlandırılan Mahmudiye Kışlası, geçirdiği yangınlar nedeniyle "Yanık Kışla" adıyla da biliniyor.

Sultan II. Mahmud döneminde Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının ardından kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu için yaptırılan kışlanın inşasına 1826'da başlandı, yapı 1827 yılının sonunda tamamlandı.

Edirne Sarayı'nın kuzeyinde, Tunca Nehri kıyısında ve Has Ahırlar arsasının bitişiğinde yer alan yapı, dikdörtgen planlı ve orta avlulu olarak inşa edildi.

Kışla, 1857, 1869 ve 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında çıkan yangınlarda büyük hasar gördü.

Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı sırasında da kullanılan yapı, özellikle Balkan Savaşları dönemindeki bombardıman ve patlamalar nedeniyle tahrip oldu.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında askeri işlevini yitiren yapı, 1932'de cezaevine dönüştürülerek uzun yıllar Edirne Kapalı Cezaevi olarak kullanıldı.

Kışla ve eklerinin bulunduğu alan Kasım 2022'de Milli Saraylar Başkanlığına devredildi.

Kaynak: AA