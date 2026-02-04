Edirne'de müzikal tiyatro 'Kim Var?' sahnelendi

Edirne'de Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Kim Var?" Projesi kapsamında müzikal tiyatro düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları ile Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri sahne aldı.

Müzikal tiyatro "Kim Var?" izleyicilerden alkış aldı. İzleyenler Türk bayrakları sallayarak performanslara eşlik etti.

Performanslar sırasında zaman zaman Filistin'de ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan dramı anlatan video da sahnede gösterildi.

Program sonrası Edirne Valisi Yunus Sezer, Hacıoğulları'na çiçek ve Selimiye Camisi fotoğrafı bulunan Edirnekari işlemeli tablo takdim etti.

Hacıoğulları'na teşekkür eden Sezer, geleceğe emin adımlarla yürünecek bir gençliğe sahip olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Çok güzel bir program izlediğini dile getiren Sezer, "Gençlerimiz bu yüzyılda sanatçısıyla, sanayisiyle, ilmiyle, irfanıyla ama her şeyden önce de gezegene insanlığı tekrar hatırlatacak bir millet anlayışıyla inşallah var olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da anlamlı etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Program, günün anısına toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.