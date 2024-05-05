Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri Coşkusu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de kutlanan Kakava-Hıdrellez Şenlikleri için kente gelen turistler müzik eşliğinde dans ederek eğlenceli bir atmosfer oluşturuyor. Romanlar'ın eğlenceleriyle renklenen kutlamalara pek çok turist katılıyor. Kentteki otellerin dolması nedeniyle bazı turistler Kırklareli'ndeki otellerde konaklıyor. Şenlikler Meriç Nehri kenarı, Selimiye ve Tahmis meydanlarında gerçekleşiyor. Roman müzik grupları eşliğinde dans eden gruplar, kentte yoğun bir kalabalık ve trafik oluşmasına neden oluyor. Turistler, Kakava ateşinin yanacağı ikindi vaktine kadar eğlenceye devam edecek.

Edirne'de kutlanan Kakava- Hıdrellez Şenlikleri için kente gelen çok sayıda turist kentte müzik eşliğinde dans ederek eğlenceli bir hareketlilik oluşturuyor.

Özellikle Romanlar'ın eğlenceleriyle renklenen kutlamalara katılmak için Edirne'ye dünden beri Anadolu'nun pek çok ilinden turist geldi. Otellerin dolması nedeniyle bazı turistler Kırklareli'ndeki oteller ile ilçelerde konakladı.

Meriç Nehri kenarı, Selimiye ve Tahmis meydanları, Sarayiçi binlerce insanın eğlencelerine sahne oluyor.

Roman müzik grupları eşliğinde başlarında Hıdrellez-Kakava tacı takmış gruplar dans edip, eğleniyor.

Yoğun bir kalabalığın oluştuğu kentte trafikte aksamalar da meydana geliyor.

Turistler, büyük Kakava ateşinin yanacağı ikindi vaktine kadar kent meydanında eğlenmeye devam edecek.

Zonguldak'tan gelen Hülya Akbulut, AA muhabirine, Edirne'de eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.

Şenliklere ilk kez katıldığını belirten Akbulut, "Edirne'nin tarihi ve turistik yerlerini geziyoruz. Müzik eşliğinde eğleniyoruz. Hıdırellez dileklerimizi yazıp nehre atacağız, daha sonra da Kakava ateşi coşkusunu yaşayacağız." dedi.

İstanbul'dan gelen Sena Akbulut ise Edirne'yi çok beğendiğini ve şenliklerin renkli geçtiğini ifade etti.

Bu arada gelen turistlerin çoğu, kutlamaların yoğunlaştığı Selimiye Meydanı'nın doğu kısmında meydana gelen kanalizasyon taşması sorunundan şikayetçi olduklarını belirtti.

Bölgede esnaflık yapan Necat Yavuz, bir senedir devam eden sorunu yetkililere ilettiklerini çözüm olmayınca kentin en kalabalık gününde olumsuzluk yaşandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Meriç Nehri Kırklareli Hıdrellez trafik Edirne turist Meriç Turizm Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuaförler pazar günü açık mı? Kuaförler pazar günü çalışıyor mu 2024? Hıdırellezde dilek dilemek günah mı? Hıdırellez kutlamak caiz mi, haram mı? Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Benzin ve Motorine indirim var mı? Benzin ve Motorine indirim gelecek mi, yapılacak mı? 5 Mayıs akaryakıt fiyatları! 5 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 5 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 5 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 5 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Hangi renkleri karıştırırsak kırmızı olur? Kırmızı rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Hangi renkleri karıştırırsak mor olur? Mor rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Fuşya rengi nasıl elde edilir? Fuşya hangi renklerin karışımı ile yapılır? Turuncu nasıl elde edilir? Turuncu hangi renklerden oluşur, guaj boya ile nasıl yapılır? 5 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title