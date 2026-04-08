Edirne'de Dünya Romanlar Günü'nde renkli görüntüler

Edirne'de 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte halk oyunları, müzik ve konserler ile renkli görüntüler ortaya çıktı. Vali Sezer, Romanların toplumda önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Edirne'de 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Edirne Valiliği himayelerinde Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen programa yoğun katılım oldu. Edirne Valisi Yunus Sezer, kortej eşliğinde alana gelerek stantları gezdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda halk oyunları gösterileri, ritim ve müzik performansları ile konserler yer aldı. Öğrencilerin sahne performansları izleyicilerden alkış aldı. Vatandaşlar etkinlikte müzik eşliğinde eğlenirken, bazı anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Programda konuşan Vali Sezer, "İçlerinde keder olsa da yüzlerinde sürekli tebessüm olan, ritimleriyle hayatımıza renk katan kardeşlerimiz. 'İyi ki Romanlar var' diyoruz" ifadelerini kullandı. Sezer, 8 Nisan'ın aynı zamanda Romanların sorunlarına çözüm bulmak için önemli bir gün olduğunu belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
