Edirne'de Dolmen ve Menhirler Yeni Turizm Rotası Olacak

Edirne'de Dolmen ve Menhirler Yeni Turizm Rotası Olacak
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İstanbul Rehberler Odası Başkanı Selçuk Eracun, Trakya'daki dolmen ve menhirlerin Edirne ve Kırklareli'de yeni bir turizm rotası oluşturacağını belirtti. Bu tarihi yapıların daha iyi tanıtılması gerektiğine vurgu yaptı.

İstanbul Rehberler Odası (İRO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, dolmen ve menhirlerin (mezar taşları) Trakya'da yeni turizm rotası oluşturacağını belirtti.

Trakya kültür mirasının önemli yapıları arasında yer alan ve 3 bin 500 yıl öncesine kadar tarihlenen dolmen ve menhirlerden 60'ı Edirne'de, 40'ı Kırklareli'nde bulunuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü programına katılmak üzere kente gelen İRO Yönetim Kurulu Başkanı Eracun, AA muhabirine, kentte bilinenin dışında bir rota oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Edirne'ye sık sık gezi programları düzenlediklerini ve turistlerin kente büyük ilgi gösterdiğini belirten Eracun, "Burada yapılacak olan gezilerde ben daha çok bilinenin haricinde bilinmeyen ve yorumlarla zenginleştirilecek olan programların peşindeyim. Edirne'ye her geldiğimizde yeni bir detayı keşfetmekteyiz. Bölgeye sık sık gelip burada zaman harcamak gerekiyor." dedi.

Eracun, kentin daha fazla tanıtılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Edirne'nin stratejik önemini biliyoruz, aynı zamanda bu bölgenin kültürel mirasının da daha iyi tanıtılması gerektiğine inanıyorum. Özellikle yıllardır yaptığım çalışmalarda buradaki dolmenlerin ve menhirlerin tarihi açıdan turistlere daha iyi anlatılması, yerlerinin tespit edilmesi ve bu konuda yapılacak arkeolojik çalışmaların da başlaması için bir an önce sabırsızlanmaktayım. Bu eserler binlerce yıllık hikayesiyle Edirne'den Kırklareli'ne ve Bulgaristan'a kadar yayılmaktadır. Dolmen ve menhirlerin keşfi ve turizme tanıtılması, yeni rotanın oluşmasını sağlayacaktır."

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Kültür Sanat
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