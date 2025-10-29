Edirne'de Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri Gerçekleşti
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle özel bir konser verdi. Sanat yönetmenliğini Halil Erseven'in üstlendiği konserde, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi ve konseri çok sayıda müziksever izledi.
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri" verdi.
Sanat yönetmenliğini Halil Erseven'in yaptığı konser, topluluğun konser salonunda gerçekleşti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıların da seslendirildiği konserde sanatçılara zaman zaman müzikseverler eşlik etti.
Konseri, Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Ticaret Müdürü Mustafa Kurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ve müzikseverler dinledi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Kültür Sanat