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Edirne'de Zafer Bayramı Resepsiyonu

Edirne'de Zafer Bayramı Resepsiyonu
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Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda Vali Yunus Sezer, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi. Meriç Nehri kıyısındaki etkinlikte zafer şarkıları seslendirildi, havai fişek gösterisiyle gece sona erdi.

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Meriç Nehri kıyısında gerçekleştirilen resepsiyonda davetliler bir araya gelirken, gecenin finalinde nehir üzerinde havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Edirne Valiliği tarafından düzenlenen resepsiyona Vali Yunus Sezer, eşi Canan Sezer, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve davetliler katıldı.

Zafer Bayramı coşkusunun yaşandığı gecede zafer şarkıları seslendirilirken, Meriç Nehri üzerinde gerçekleştirilen havai fişek gösterisi büyük beğeni topladı. Gökyüzünü aydınlatan havai fişekler, nehir manzarasıyla birlikte renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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