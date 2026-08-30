Edirne'de Zafer Bayramı Resepsiyonu

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Meriç Nehri kıyısında gerçekleştirilen resepsiyonda davetliler bir araya gelirken, gecenin finalinde nehir üzerinde havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Edirne Valiliği tarafından düzenlenen resepsiyona Vali Yunus Sezer, eşi Canan Sezer, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve davetliler katıldı.

Zafer Bayramı coşkusunun yaşandığı gecede zafer şarkıları seslendirilirken, Meriç Nehri üzerinde gerçekleştirilen havai fişek gösterisi büyük beğeni topladı. Gökyüzünü aydınlatan havai fişekler, nehir manzarasıyla birlikte renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı