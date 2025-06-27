Edirne 5. Balkan Folklor Festivali Başladı

Edirne 5. Balkan Folklor Festivali Başladı
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Uluslararası Edirne 5. Balkan Folklor Festivali, Türkiye ve Bulgaristan'dan 800'den fazla dansçının katılımıyla başladı. Festival, Edirne Belediye Bandosu konseriyle açıldı ve farklı grupların sahne performansları ile devam ediyor.

Uluslararası Edirne 5. Balkan Folklor Festivali, Türkiye ve Bulgaristan'dan 800'den fazla dansçının katılımıyla başladı.

Edirne Belediyesi, Türk Bulgar Eğitim, Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kar Amacı Gütmeyen Varna Topluluklar Derneği, Gelenekler ve Kültür Derneği ve Varna Turizm Odası işbirliğinde düzenlenen festival, Edirne Belediye Bandosu konseriyle başladı.

Festivalde, Türkiye ve Bulgaristan'dan gelen gruplar sahne aldı.

Kendi yörelerine ait müzikler eşliğinde gösteri yapan ekiplerin performansları ilgiyle izlendi.

İzleyiciler de zaman zaman müzik eşliğinde dans etti.

Festival yarın düzenlenecek gösterilerin ardından sona erecek.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Kültür Sanat
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