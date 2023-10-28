Edebiyat Dünyasının Üzücü Kaybı: Recep Seyhan Vefat Etti

Bağırsak kanseri nedeniyle tedavi gören yazar Recep Seyhan, 69 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından yapılan açıklamada, Seyhan'ın vefatı duyuruldu. Seyhan'ın cenazesi yarın memleketi Amasya'da defnedilecek.

Yazar Recep Seyhan, bağırsak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında vefat etti.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED), Seyhan'ın vefatını sosyal medya hesabından, "Dil ve Edebiyat ve Olağan Hikaye yazarımız, hikayeci Recep Seyhan vefat etti. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadesiyle duyurdu.

Usta edebiyatçının cenazesi, yarın memleketi Amasya'nın Taşova ilçesi Yeşilyurt köyünde toprağa verilecek.

Recep Seyhan kimdir?

Amasya'da 2 Nisan 1954'te dünyaya gelen Seyhan, ortaokulu Amasya İmam Hatip Lisesi, liseyi ise Tokat İmam Hatip Lisesi'nde yatılı olarak tamamladı.

Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Seyhan, öğretmenlik yapmaya başladı.

İlk hikayesi 1978'de Toker Dergisi'nde yayımlanan Recep Seyhan, Mavera ve Türk Edebiyatı dergilerinin yanı sıra Türk Dili, Dergah, Birnokta, Aylık Dergi, Kayıtlar, Yedi İklim, Dil ve Edebiyat, Hece, Mahalle Mektebi gibi dergilerde yazılar yazdı.

Seyhan'ın henüz yayımlanmamış Bir Sepet Hayal kitabındaki "Saliç" adlı öyküsü, Halk Film tarafından 2022'de kısa metrajlı film olarak çekildi.