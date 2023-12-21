Eczacıbaşı Topluluğu'nun kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın düşüncelerini, yaşamını ve girişimlerini anlattığı kitap yayımlandı

Eczacıbaşı Topluluğu'nun kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın düşüncelerini, yaşamını ve girişimlerini kendi anlatımıyla aktaran Değer Yaratma Tutkusu adlı kitap yayımlandı.

Kitap, 30 yıl önce hayatını kaybeden Nejat Eczacıbaşı'nın "Kuşaktan Kuşağa" (1982), "İzlenimler, Umutlar" (1994) ve "Yeni Bir Türkiye" (1998) kitaplarında yer alan kendi yazıları ve konuşmalarından derlendi. Türkiye'de sanayinin ve özel sektörün 'kurucu liderleri' arasında anılan Nejat Eczacıbaşı'nın görüşleri ve deneyimleriyle birlikte hayat verdiği çok sayıdaki marka ve kurumun kuruluş öykülerini içeren Değer Yaratma Tutkusu derlemesi raflardaki yerini aldı.

Eczacıbaşı Topluluğu arşivinden görsellerle zenginleştirilen ve bir albüm niteliği de taşıyan kitapta Nejat Eczacıbaşı'nı yakından tanıma fırsatı bulun kişilerin görüşleri de yer alıyor.

BÜLENT ECZACIBAŞI: TUTKULU BİR İNSANDI

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı kitabın sunuş yazısında şunları dile getiriyor:

"Nejat Eczacıbaşı, 'tutkulu' bir insandı. İnsan tutkusu, yurt tutkusu ve sanat tutkusu ile birlikte sanırım en çok 'girişimcilik tutkusu'na bağlıydı. 'Girişimci, değer yaratan kişidir' diyen Nejat Eczacıbaşı, tüm yaşamı boyunca yurduna 'yeni değerler' kazandırmak için çalıştı. Bu değerlerin kalıcı olabilmesi için de özellikle 'kurumsallaşma'ya büyük önem verdi. Sadece temellerini attığı Eczacıbaşı Topluluğu'nda değil, öncüsü olduğu veya kurucuları arasında yer aldığı tüm girişimlerde çağdaş bir yönetişim anlayışının yerleşmesi için çaba harcadı."

Değer Yaratma Tutkusu, Nejat Eczacıbaşı'nın hayatını anlatmanın yanı sıra Türkiye'nin sanayileşme ve toplumsal girişimcilik tarihine de ışık tutuyor.

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı 1913 yılında İzmir'de doğdu. 1930'lu yıllarda Heidelberg Üniversitesi'ndeki kimya lisans öğreniminin ardından, Chicago Üniversitesi'nde yüksek lisans, Berlin Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını tamamladı. 1940'lı yılların başında vitamin hapları, çocuk maması ve seramik üretimiyle iş yaşamında ilk girişimlerini başlattı. 1952 yılında modern ilaç tesisi Eczacıbaşı İlaç Fabrikası'nı kurdu. Eczacıbaşı Topluluğu'nu sağlık, yapı ürünleri, kişisel bakım ürünleri gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren, Türkiye'nin en büyük sanayi topluluklarından birine dönüştürdü. TESEV, TÜSİAD, İKSV gibi pek çok dernek ve vakfın kuruluşuna da öncülük eden Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, 6 Ekim 1993 tarihinde hayata gözlerini yumdu.