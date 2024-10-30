Ebru Gündeş, Cumhuriyet Bayramı'nda Ankaralı Hayranlarıyla Buluştu

ANKARA'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Ebru Gündeş, konser verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleşen konserde, Ebru Gündeş Ankaralı hayranlarıyla bir araya geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'da konser veren Gündeş, sahneye 10'uncu Yıl Marşı söyleyerek çıktı. Gündeş, hayranları tarafından yoğun ilgi görürken, konsere katılanlar keyif dolu bir gece yaşadı.