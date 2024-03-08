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Düzce'de Kadın Kursiyerlerin Sergisi Açıldı

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Düzce'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın kursiyerlerin yaptığı ürünlerden oluşan sergi açıldı. Sergide, el işi, giyim, dikiş nakış, resim, filografi, çini, rölyef başta olmak üzere 60 branştan eser yer alıyor.

Düzce'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın kursiyerlerin yaptığı ürünlerden oluşan sergi açıldı.

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursularına (BELMEK) katılan 750 kadın kursiyer, yaklaşık 4 ay önce "Kadınların Emeği Cumhuriyet'in Temeli" konulu serginin hazırlıklarına başladı.

Eserlerin tamamlanmasının ardından serginin açılışı, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sergide, el işi, giyim, dikiş nakış, resim, filografi, çini, rölyef başta olmak üzere 60 branştan eser yer alıyor.

Açılış kurdelesini kadınlarla birlikte kesen Düzce Valisi Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Faruk Özlü ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, ardından stantları gezdi.

BELMEK Müdürü İlknur Bahar, yaklaşık 4 aydır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne hazırlandıklarını belirterek, "Kurslarımız birçok branşta devam ediyor. Bütün branşlardan örnekleri burada bulabilirsiniz. Sergimize özel olarak hazırlandık ve 1000'e yakın eser var. Aslında bundan çok daha fazlası var ama göze daha çok hitap etsin diye fazla getirmedik. Kadınlarımız kendilerine kaliteli zaman ayırarak ve sevgilerini katarak bu özel güne hazırlandılar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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