Düzce'de İyilik Tiyatrosu'ndan 'Yetim Gülerse Dünya Güler' Oyunu

Düzce'de İyilik Tiyatrosu'ndan 'Yetim Gülerse Dünya Güler' Oyunu
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Düzce Gölyaka'daki Sarıdere Kemeryanı İlkokulu öğrencilerinden oluşan İyilik Tiyatrosu Topluluğu, Gazze'deki çocukların hikayelerine odaklanan müzikal tiyatro oyunu 'Yetim Gülerse Dünya Güler'i sahneledi. Gösterim, beğeni topladı ve Düzce Valisi Selçuk Aslan tarafından takdir edildi.

DÜZCE Gölyaka'daki Sarıdere Kemeryanı İlkokulu öğrencilerinden oluşan İyilik Tiyatrosu Topluluğu'nun sahnelediği 'Yetim Gülerse Dünya Güler' adlı müzikal tiyatro oyununun özel gösterimi yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfı iş birliğinde yürütülen 'İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi' kapsamında sahnelenen tiyatro oyunu, beğeni topladı.

Daha önce gala gösterimiyle birlikte üç kez Düzce'deki öğrencilerle buluşan tiyatro oyunu, dördüncü kez izleyicinin karşısına çıktı. Sarıdere Kemeryanı İlkokulu'nda öğrenim gören 40 öğrencinin yer aldığı İyilik Tiyatrosu Topluluğu'nun sahnelediği oyun, Gazze'deki çocukların hikayelerine odaklandı. Müzikal bir performansla başlayan gösterimde, Gazzeli yetim çocukların anne ve babalarına duyduğu özlem, sahneye yansıtıldı. Umut temasının işlendiği oyunun son bölümünde, tüm çocuklar ışığın ve umudun simgesi olarak ellerinde ateş böcekleriyle sahneye çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfı iş birliğinde yürütülen 'İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi' kapsamında sahnelenen tiyatro oyunu, beğeni topladı.

Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi Celil Yağız Sahnesi'nde düzenlenen gösterime; Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, il protokolü, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Gösteri sonunda öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Düzce Valisi Selçuk Aslan, oyunun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Yetimlerin yüzündeki tebessüme vesile olmak, insanlık adına atılmış en anlamlı adımlardan biridir. Bu sahne, sadece bir oyun değil; vicdanın, merhametin ve iyiliğin sesi olmuştur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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