Hattat Mahmut Şahin tarafından yazılan 6,5 metre boyunda ve 3.5 metre enindeki dünyanın en büyük Hilye-i Şerif'i Amasya'da sergilenmeye başladı. Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'nin girişimleriyle Bursa'dan şehre getirilerek Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde sergilenmeye başlayan Hilye-i Şerif'in açılışı dualarla yapıldı.

Dünyanın en büyük Hilye-i Şerif'i Amasya'da sergilenmeye başladı

AMASYA - Hattat Mahmut Şahin tarafından yazılan 6,5 metre boyunda ve 3.5 metre enindeki dünyanın en büyük Hilye-i Şerif'i Amasya'da sergilenmeye başladı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'nin girişimleriyle Bursa'dan şehre getirilerek Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde sergilenmeye başlayan Hilye-i Şerif'in açılışı dualarla yapıldı.

Hilye-i Şerif'in Hz. Peygamber (sav)'in fiziksel özelliklerinin, karakterinin, insani ve ahlaki niteliklerinin, tavır ve hareketlerinin Hz. Ali tarafından Arapça sözlerle anlatıldığı, hat olarak yazılan bir forum olduğunu belirten Rektör Turabi, dünyanın en büyük Hilye-i Şerif'inin sergilendiği bölümün hat eserleriyle donatılacağını açıkladı.

Hattat Mahmut Şahin, 7 parçadan oluşan eserin bir yılda hazırlandığını söyledi. Açılışa katılan Amasya Valisi Yılmaz Doruk da, "Böyle bir kıymetli eseri ilimize kazandıran herkese teşekkür ediyorum. İnanç dünyamızın pekişmesine de ayrıca katkısı olacak bir eserdir" diye konuştu.

Açılışta AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, diğer yetkililer ve Hilye-i Şerif'i fotoğraflayan çok sayıda vatandaş da yer aldı.