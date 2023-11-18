Dünyaca Ünlü Kalem Markalarının Ürünleri PenFest'te Sergileniyor

Dünyaca ünlü kalem markalarının ürünlerinin sergilendiği PenFest, Çırağan Sarayı'nda kalem tutkunlarını bir araya getirdi. Festivalde markaların son koleksiyonları ile butik kalem tasarımcılarının özel ürünleri sergileniyor. Ayrıca, Journaling Türkiye Buluşması ve Mürekkep Bar gibi etkinlikler de düzenleniyor.

Dünyaca ünlü kalem markalarının ürünlerinin sergilendiği PenFest, Çırağan Sarayı'nda kalem tutkunlarını bir araya getirdi.

"Markakalem.com" tarafından 4. kez düzenlenen festivalde markaların son koleksiyonları ile butik kalem tasarımcılarının özel ürünleri sergileniyor.

PenFest Organizasyon Yöneticisi Cenk Sözügüzel, AA muhabirine, bu yıl etkinlikte 53 firma ve 62 markanın yer aldığını belirterek, "Festivalde ünlü kalem firmalarının vintage ürünleri ile dünyada sınırlı kişi tarafından yapılan mikro art sanatından örnekler, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak." dedi.

Sözügüzel, dünyada "Pen Show" adıyla benzer organizasyonların uzun yıllardır yapıldığına işaret ederek, " Türkiye'de dördüncüsünü düzenlememize rağmen geçtiğimiz yıl 7 bin 200 kişi ağırladık. Bu tarz etkinliklerin arasında yapılmış en kalabalık etkinlik oldu." diye konuştu.

Festivalde bu yıl ilk kez Journaling Türkiye Buluşması'nın düzenleneceğini belirten Sözügüzel, "Journaling diye adlandırılan 'günlük' hazırlama ve dizayn etme sanatının icra edilmesi için ABD ve Malezya'dan 4 farklı journaling sanatçısı, iki gün boyunca kalem severlerle bir araya gelerek atölye çalışması yapacak." ifadelerini kullandı.

Yazı meraklıları için atölyelerin yanı sıra birbirinden farklı mürekkep çeşitlerinin yer aldığı Mürekkep Bar'la ziyaretçilere farklı deneyimler sunacak PenFest'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılına özel dünyaca ünlü kalem markaları tarafından üretilen ürünler de meraklılarıyla buluşuyor.

Televizyon programcısı ve yazar Fatih Türkmenoğlu'nun yönetimini üstendiği festivalde kalem ile yazı arasındaki yolculuğa dair mini sohbetler ve yarışmalar da yapılıyor.

Etkinliğe ilişkin detaylı bilgiye "www.penfest.com.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Festival, yarın sona erecek.