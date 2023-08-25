Dünyaca ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel, Sivas'taki mezarı başında anıldı. 2023 yılı UNESCO tarafından 'Aşık Veysel Yılı' ilan edilirken, dünyaca ünlü halk ozanı adına Sivas'ta düzenlenen Aşık Veysel, Kültür ve Sanat Festivali'nin de bu yıl 30.'su gerçekleştiriliyor.

Dünyaca ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel mezarı başında anıldı

SİVAS - Dünyaca ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel, Sivas'taki mezarı başında anıldı.

2023 yılı UNESCO tarafından "Aşık Veysel Yılı" ilan edilirken, dünyaca ünlü halk ozanı adına Sivas'ta düzenlenen Aşık Veysel, Kültür ve Sanat Festivali'nin de bu yıl 30.'su gerçekleştiriliyor. Bugün festival çerçevesinde Aşık Veysel Şatıroğlu'nun Şarkışla ilçesi Sivrialan köyünde bulunan mezarı başında anma programı düzenlendi. Program ilçe müftüsü tarafından yapılan dua ile başladı. Mezara bırakılan karanfillerin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, yaptığı konuşmada Aşık Veysel'in ülkemizin yetiştirdiği en büyük değer olduğunu ifade ederek, "Bugün Aşık Veysel'in huzurundayız. Tabii Aşık Veysel şüphesiz ülkemizin yetiştirdiği en büyük değerlerinden biri. Kaleme aldığı kardeşlik, doğa sevgisi, vatan sevgi bize şüphesiz unutulmaz, paha biçilmez bir kültür mirası bırakmıştır. Bizlere düşen de bu kültür mirasını gelecek nesillere aktarmaktır. Bu sebeple ilçe olarak biz yaklaşık 30 yıldır Aşık Veysel, Kültür ve Sanat Festivali düzenliyoruz. Bugün de aynı şekilde icra edeceğiz. Bu vesileyle bütün Aşık Veysel dostlarımızı ilçemize, kültür festivalimize bekliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından konuklar Aşık Veysel Müzesi'ni gezdi. Müzenin tanıtımını ise Aşık Veysel'in torunu Lale Hür yaptı. Programa Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Müftüsü Tayyip Göçer, bazı ilçe protokol üyeleri, Aşık Veysel'in torunları Lale Hür ve Cevriye Keçeci katıldı.

30. Aşık Veysel, Kültür ve Sanat Festivali, gün içerisinde yapılacak çeşitli etkinliklerle devam edecek.