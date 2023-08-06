Dünya Düzce Günleri, birbirinden farklı etkinliklerle 4 günü geride bırakırken 5. gün sahnesinde rap, hip-hop müziğin sevilen isimleri Burak King ile Tefo&Seko ikilisi Düzcelilerle buluştu. Düzce'nin tanıtımı konusunda bugüne kadar yapılan en büyük organizasyon olarak tarihe geçen ve bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Düzce Günleri dolu dizgin devam ediyor. Genç, yaşlı, çocuk her kesimden Düzceli'ye hitap eden etkinlikler 5. gününde de büyük ilgi görmeye devam etti. Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü koordinatörlüğünde devam eden organizasyon kapsamında Anıtpark sahnesi ilk olarak DJ performansına ev sahipliği yaptı. Akşamüstü başlayan eğlencede alanı dolduran Düzceliler müzik eşliğinde sanatçıları beklemeye başladı. DJ performansının ardından sahne ilk olarak Tefo&Seko ikilisinin oldu. Şarkılarını hayranları ile birlikte seslendiren ikili geçen yılki konserden daha büyük bir enerjiyle karşılaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Düzce Burak King ile coştu Gecenin ilerleyen saatlerinde eğlence Burak King'in sahneye çıkması ile tavan yaptı. Alanı dolduran Düzceliler şarkıları bir ağızdan söylerken Burak King Düzce'de gördüğü atmosfer karşısında duyduğu heyecanı konseri izlemeye gelenlerle paylaştı. Düzce Günlerinin 6. gününde ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sahne alacak.

Dünya Düzce Günleri'nde rapçiler coşturdu

DÜZCE - Dünya Düzce Günleri, birbirinden farklı etkinliklerle 4 günü geride bırakırken 5. gün sahnesinde rap, hip-hop müziğin sevilen isimleri Burak King ile Tefo&Seko ikilisi Düzcelilerle buluştu.

Düzce'nin tanıtımı konusunda bugüne kadar yapılan en büyük organizasyon olarak tarihe geçen ve bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Düzce Günleri dolu dizgin devam ediyor. Genç, yaşlı, çocuk her kesimden Düzceli'ye hitap eden etkinlikler 5. gününde de büyük ilgi görmeye devam etti.

Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü koordinatörlüğünde devam eden organizasyon kapsamında Anıtpark sahnesi ilk olarak DJ performansına ev sahipliği yaptı. Akşamüstü başlayan eğlencede alanı dolduran Düzceliler müzik eşliğinde sanatçıları beklemeye başladı. DJ performansının ardından sahne ilk olarak Tefo&Seko ikilisinin oldu. Şarkılarını hayranları ile birlikte seslendiren ikili geçen yılki konserden daha büyük bir enerjiyle karşılaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Düzce Burak King ile coştu

Gecenin ilerleyen saatlerinde eğlence Burak King'in sahneye çıkması ile tavan yaptı. Alanı dolduran Düzceliler şarkıları bir ağızdan söylerken Burak King Düzce'de gördüğü atmosfer karşısında duyduğu heyecanı konseri izlemeye gelenlerle paylaştı.

Düzce Günlerinin 6. gününde ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sahne alacak.