Dünya Barış Günü'nde Barışın Renkleri Sergisi

İzmir'de 21 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla düzenlenen "Barışın Renkleri" resim sergisinde sanatçılar, eserleriyle İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği tarafından Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, ressam ve şairler hazırladıkları şiir ve tablolarla Filistin'de yaşananlara dikkati çekti.

Serginin küratörlüğünü ressam Özlem Tok, moderatörlüğünü ise şair Neval Savak üstlendi.

Şair yazar Neval Savak şiirleriyle Filistin halkının yanında olduklarını belirterek, "Barış Şiirleri ile siyonist İsrail'i kınıyoruz. Filistin Devleti barışa kavuşana dek bu soykırımı yazmaya ve haykırmaya devam edeceğiz." dedi.

Etkinliği düzenleyen Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanı şair ve yazar Ümit Yaşar Işıkhan, "Çağımızın Guernicası Gazze" adlı resmiyle sergide yer aldı.

Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bugün silahların susması gerektiği günde Filistin'de yüzlerce insanın, çocuğun öldürüldüğünü, kuzeyimizde de Ukrayna-Rusya Savaşı'nda faili belli onlarca insanın öldürüldüğünü ama bütün bunlara karşı BM Genel Kurulunda bulunan, silah üreten ve kullanılması için halkları birbirine düşüren emperyal ülkelerin sahte insan sever tavırlarıyla maskeler takınarak BM önündeki Barış Çanı'nı çalacak olmaları ve sözde barışı kutsamaları ise tam bir ironi, tam bir rezalet."

Sergi 27 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.