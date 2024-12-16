Duhok Uluslararası Film Festivali'nde 107 Film Gösterildi

Irak'ın Duhok kentinde düzenlenen ve yerli ve yabancı 107 filme ev sahipliği yapan 'Duhok Uluslararası Film Festivali'ne yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişi katıldı.

Bu yıl 11'ncisi düzenlenen ve 9 Aralık'ta başlayan Uluslararası Duhok Film Festivali'nde yerli ve yabancı yönetmenlerin uzun ve kısa metrajlı 107 filmi gösterildi.

Festival kapsamında 8 gün boyunca izleyiciyle buluşan 55 film ise ödül için yarıştı. 31 ülkeden katılımın olduğu ve bugün sona erecek festivalde bu senenin ödüllerinin ise perşembe günü dağıtılması bekleniyor.

Festivale katılan yönetmen Philip Allan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası festivallerin özellikle yönetmenler için önemli olduğunu, böylelikle tecrübe paylaşımı yapıldığını söyledi.

Halgurd Salih de belgesel film ile katılım sağladığı festivalin kültürel etkileşim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sinemasının daha da gelişmesi için önemine işaret etti.

Festivalde gösterilen tüm filmlerin farklı olduğunu belirten Salih, seçilecek filmlerin çok iyi olması gerektiğini, iyi olmayan filmlerin festivalin kalitesini de düşüreceği yorumunda bulundu.