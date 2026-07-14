DTO Başkanı Erdoğan: 15 Temmuz Demokrasi Zaferidir

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz'un Türk milletinin bağımsızlığına, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Ayrıca "İrade Bizim, Zafer Bizim" diyerek, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının hayati derecede önem taşıdığını da vurguladı.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 15 Temmuz 2016 gecesi milletin, bayrağına, vatanına ve devletine yönelik hain darbe girişimine karşı büyük bir cesaret ve kararlılıkla mücadele ederek tüm dünyaya örnek olacak bir demokrasi destanı yazdığını ifade etti.

"15 Temmuz, yalnızca bir darbe girişiminin bertaraf edildiği gün değil; aynı zamanda milletimizin ortak değerleri etrafında kenetlendiği, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını tüm dünyaya ilan ettiği bir demokrasi zaferidir" diyen Başkan Erdoğan, o gece Türk Milleti'nin birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

Başkan Erdoğan, yazılı mesajında, demokrasiyi hedef alan hain girişim karşısında canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını, kahraman gazilere ise şükranlarını sunduklarını belirtti. Denizli Ticaret Odası olarak ülkenin birliği, beraberliği ve kalkınması için demokrasiye ve milli iradeye olan inançlarını kararlılıkla sürdürdüklerini de ifade eden Başkan Erdoğan, güçlü Türkiye idealine ulaşmanın yolunun birlik ve beraberliği korumaktan geçtiğinin altını çizdi. Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz. Milletimizin gösterdiği birlik ve beraberlik ruhu, geleceğimizin en büyük teminatıdır!"

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "İrade Bizim, Zafer Bizim" diyerek, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının hayati derecede önem taşıdığını da vurguladı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı