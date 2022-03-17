DT Genel Müdürü Kurt, 27 Mart Dünya Tiyatro Festivali hakkında bilgi verdi

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, devlet ve özel tiyatroların birlikte katıldığı 27 Mart Dünya Tiyatro Festivali'nde 80 bin izleyiciye ulaşmayı hedeflediklerini, biletlerin 26 Mart'a kadar satışta olacağını bildirdi.

Kurt, genel müdürlükte düzenlediği basın toplantısında, DT'nin tarihinde ilk kez, Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde Dünya Tiyatrolar Günü'nde bir sanat buluşması gerçekleştirileceğini söyledi.

Özel tiyatrolar ile devlet tiyatrolarının katılacağı Dünya Tiyatro Festivali'nde 26 ve 27 Mart'ta tüm illerde 115 oyunun 199 kez temsil vereceğini belirten Kurt, "Mümkün olduğunca batıdaki tiyatroları doğuya göndererek bir program hazırladık. Seyircilerimizin görmek istediği pek çok tiyatro oyunumuz sanatseverlerle buluşacak, çok heyecanlı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Kurt, etkinlik biletlerinin satışta olduğunu ve 26 Mart'a kadar "biletinial" uygulamasından temin edilebileceğini bildirdi.

"73. yılını kutlayan DT ilk kez özel tiyatrolarla iş birliği halinde"

Kovid-19 salgını döneminde sanatseverlerin sanat faaliyetlerini oldukça özlediğine işaret eden Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet Tiyatromuzun neredeyse pek çok oyunu kapalı gişe oynuyor. Festivallerimiz devam ediyor. Kamyon tiyatromuz, açık hava yaz oyunlarımız devam edecek. AKM ile ilgili açık alanda bir sahne kurulması söz konusu. O yüzden hem faaliyetlerimizin sayısı hem bu buluşmalar artacak hem de festivaller çok büyük ses getirecek. Seyircilerimizin talepleri de bu yönde.

Klasik Oyunlar Haftası'nda yaklaşık 15 binin üzerinde seyirciyi ağırladık. Türkiye genelinde 26 ve 27 Mart'ta yapılacak festivalde de yaklaşık 80 bin seyirciye ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Tiyatroseverlerin merak ettikleri İstanbul'daki bir oyunu, Hakkari'de, Ağrı'da, Iğdır'da görmesi bir heyecan yaratacaktır. Bunun önümüzdeki yıllarda daha da gelişebileceğini, büyüyebileceğini düşünüyoruz. Ne kadar seçkin oyun olursa hem Devlet Tiyatrosu hem özel tiyatro açısından kaliteyi artırmış oluruz."

Kurt, 73. yılını kutlayan DT'nin ilk kez özel tiyatrolarla iş birliği halinde olduğunu vurgulayarak, festivalin verimli geçeğine inandığını dile getirdi.

"Hem ulusal hem özel tiyatrolarla yapılan bir festival ilk defa Türkiye'de oluyor"

Mustafa Kurt, soru üzerine, salgın boyunca özel tiyatrolara Kültür ve Turizm Bakanlığının büyük bir proje desteği, DT'nin de sahne, dekor, kostüm, oyuncu, yönetmen desteği sağladığını kaydetti. Kurt, 27 Mart Dünya Tiyatro Festivali'ne katılan özel tiyatroların da maddi anlamda destekleneceğini bildirdi.

Festivale dahil olan özel tiyatroların nasıl belirlendiğine ilişkin soruyu Kurt, "490'a yakın tiyatro bize başvurdu. Biz de bir komisyon kurduk. Sanatçılarımızdan, dramaturjiden, teknik kadrodan oluşan kurul oluşturduk. Yaklaşık 86 oyun seçtik." şeklinde yanıtladı.

Kurt, festivalin önemini vurgulayarak, "Avrupa'ya da baktığınızda bugüne kadar destek alan tiyatrolar vardır. Ama hep birlikte hem ulusal hem özel tiyatrolarla yapılan bir festival ilk defa Türkiye'de oluyor. Bu çok güzel ve anlamlı bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Festival kapsamında, Yenilmez Sanatın "Usta" oyunu Adıyaman, Mamart Tiyatrosunun "Ben Anadolu"su Niğde, Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosunun "Süt Kardeşler"i Rize, Kadıköy Halk Tiyatrosunun "Celile"si Samsun, Ali Poyrazoğlu'nun "Şıngır Mıngır Beyoğlu"su ise Muğla'da perde diyecek.