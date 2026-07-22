Haberler

Down sendromlu gencin doğum günü pastası itfaiye merdiveniyle geldi

Down sendromlu gencin doğum günü pastası itfaiye merdiveniyle geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 18 yaşına giren ve itfaiyeci olmayı hayal eden down sendromlu Nihal Su Ekin için pastasını itfaiye aracının merdiveniyle balkonuna ulaştırdı. Ekin'e ayrıca itfaiye üniforması hediye edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 18 yaşına giren ve itfaiyeci olmayı hayal eden down sendromlu Nihal Su Ekin için hazırladıkları doğum günü sürprizi kapsamında pastasını itfaiye aracının merdiveniyle ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ekin'in ailesiyle önceden iletişime geçen itfaiye personeli, doğum günü kutlamasını özel bir organizasyonla gerçekleştirdi.

Kutlama kapsamında merdivenli itfaiye aracı Ekin'in evinin önüne getirildi. Elinde doğum günü pastası bulunan bir itfaiye eri, aracın merdiveniyle gencin bulunduğu balkona kadar yükseldi.

Balkonda bekleyen Nihal Su Ekin, pastanın üzerindeki mumları üfleyerek yeni yaşını kutladı.

İtfaiye ekipleri ayrıca Ekin'e itfaiye eri üniforması hediye etti.

Hayalini kurduğu üniformayı giyen Nihal Su Ekin, itfaiye personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açıklamada, itfaiye ekiplerinin çok özel bir görev için merkezden ayrıldığı ve bir hayali gerçeğe kavuşturduğu belirtilerek, "Onun gözlerindeki mutluluğu görmek itfaiye teşkilatımıza büyük bir motivasyon oldu. İyi ki doğdun Nihal, seni iyi ki tanıdık." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Burak Uçar
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı

Hepsi Haluk Levent yüzünden adliyede! İşte merakla beklenen ifadeleri
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel'e demediğini bırakmadı

"Gidiyoruz" diyen Özel'e ateş püskürdü! Suçlamaları çok ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında Sedat Peker'e küfür etti, evindeki saldırıda ağır yaralandı

Sedat Peker için söyledikleri başını yaktı! Yaşam savaşı veriyor
Kayıp vatandaş mezarlıkta tabutun içinde sağ bulundu

Kayıp vatandaş tabutun içinde bulundu! Nedeni meçhul
Rusya’da cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı

İş başındayken gardiyanlar yakaladı! Bakmayın sevimliliğine suçu ağır

Yanan evde cansız bedeni bulundu

Ekipler facianın ardından kahreden görüntüyle karşılaştı
Arda Güler Real Madrid'i ateşe verdi! Şimdi Mourinho düşünsün

Arda Güler Real Madrid'i ateşe verdi! Şimdi Mourinho düşünsün
Ardahan'a veda eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli'den çok konuşulacak sözler

Veda ederken sarf ettiği cümleler olay: Büyük cehalet etmişim

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi