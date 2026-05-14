Çermik ilçesi doğa güzelliği ve tarihi ile kapılarını turizme araladı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi, doğa ve tarihi güzellikleri ile turistleri ağırlamaya devam ediyor. Gelincik Dağı, özellikle doğa severlerin ilgisini çekiyor ve her yıl 500 bin turist ziyaret ediyor.

Doğa ve tarihi güzellikleri ile isminden söz ettiren Diyarbakır'ın Çermik ilçesi, turist ağırlamaya devam ediyor.

Görünümü ile Kapadokya'yı andıran Gelincik Dağı, yerli, yabancı turistler ile doğa severlerin gözde mekanı oldu. Uzaktan bakıldığında, sıra halinde insan siluetini andıran dağ, ilkbahar mevsimi ile birlikte, kapılarını turizme açtı. İlçenin en yüksek konumunda bulunan dağ, aynı zamanda yaban hayvanlarının da doğal yaşam alanı olarak biliniyor. İlçeyi tepeden seyretmek isteyen ziyaretçiler, Gelincik Dağından kuş bakışı ile ilçenin eşsiz manzarasını izleyebiliyor. Her yıl ilçeye bu doğa ve tarihi güzellikleri görmek için, yaklaşık 500 bin turist geliyor. Son yıllarda doğa yürüyüş sporlarının da gözbebeği olan Gelincik Dağ'ına Dicle Dağcılık ve Doğa Kulübü de yürüyüş etkinliği düzenledi. - DİYARBAKIR

