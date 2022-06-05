DİYARBAKIR - Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" verildi - Haberler

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) bu yıl 36'ncısını düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" sahiplerini buldu.

GGC bahçesinde düzenlenen ödül töreninde konuşan Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, federasyon olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Karaca, "Gerek iktidar gerekse muhalefet partileri ve diğer partilerin yetkilileriyle çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bir an önce Anadolu basınının sorunlarının çözümü noktasında destek istiyoruz. Gazete, televizyon, internet sitesi ve radyo sahiplerinin sorunları çok fazla. En büyük sorun medya çalışanlarının. Anadolu'da asgari ücret alan medya mensubu maalesef çok az. Gazetecilerin maalesef 2 bin ile 2 bin 500 liraya çalıştırılmasına devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

GGC Başkanı Mehmet Mücahit Ceylan da bu coğrafyada gazetecilik yapmanın her zaman zor olduğunu belirtti.

Geçmişte çok sıkıntılı süreçlerin yaşandığını ifade eden Ceylan, şunları kaydetti:

"Anılarımız maalesef ölüm, çatışma ve toplumsal yaralarla dolu. Tüm bunlara komşu ülkelerdeki savaşları da eklediğimizde bu bölgede gazetecilik yapanların belleği acı hatıralarla kuşatılmış durumda. Son 6 yıldır bölgemizde çatışma ve ölüm haberleri yerine yatırım, turizm, kültür ve sanat, festival ağırlıklı haberler yazmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun özellikle biz gazeteciler için ne kadar önemli olduğunu anlatmak isterim. Çünkü biz kendimizi ancak huzur ve güvenin oluştuğu bir ortamda iyileştirebiliriz."

Yarışmada farklı kategorilerde dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi

Seçici kurulu Hüseyin Yılmaz, Fikret Bila, Murat Yetkin, Hülya Hökenek, Deniz Zeyrek, Hamdi İstanbullu, Burcu Kaya, Mesut Yar, Yeşim Sağlam, Murat Güloğlu, Deniz Bayramoğlu, Erol Candabakoğlu, Semiha Şahin, Ali İhsan Öztürk, İlker Taş, Mustafa Canoruç, Esengül Koç, Faruk Kaya, Gülgün Yavuz, Doğan Şentürk, Mehmet Kılınçoğlu, Gülabi Eryaman, Murat Bayram, Dr. Yılmaz Özdil ve Mahmut Beğik'ten oluşan yarışmada ödüller sahiplerini buldu.

"Vefa Ödülü"

Özel bir hastanenin basın biriminde görev yaparken Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Yılmaz Tarancı ile kanser nedeniyle bir süre önce yaşamını yitiren NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, GGC'nin "Vefa Ödülü"ne layık görüldü.

Tarancı'nın ödülünü alan annesi Fatma Tarancı, oğlunun ödüle layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yılmaz kadınlara saygılıydı, çocukları seviyordu, içi sevgi doluydu. Yılmaz herkesi çok seviyordu. Bu ödülü verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." dedi.

Özlem Sarıkaya Yurt'un ödülünü de NTV haber spikeri Burcu Kaya aldı.

Kaya, her seferinde "Özlem" denildiğinde duygulandığını ifade ederek, "Hakikaten o gülen yüzüyle bizimle beraber, sizlerin arasında olmasını çok isterdik. Arkadaşları, ailesi ve onu sevenler olarak çok zor zamanlar geçirdik. Özlem bu ödülü burada alsaydı çok mutlu olacaktı. 12 yıl beraber çalıştık ve gerçekten Özlem'i tanımanızı isterdik. Hepinize çok teşekkür ederim." diye konuştu.

AA'ya 4 ödül

Anadolu Ajansından (AA) "Haber" kategorisinde Aziz Aslan, "Kültür-Sanat Haberleri"nde Ahmet Kaplan ve Bestami Bodruk, "Sağlık Haberleri" dalında Mehmet Sıdık Kaya ve Ömer Yasin Ergin birincilik ödülü aldı.

"Fotoğraf" kategorisinde AA'dan Bestami Bodruk'a birincilik ödülü verildi.

Jüri Özel Ödülü

"Jüri Özel Ödülü", Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde yürüttüğü arkeolojik kazı çalışmalarında ortaya çıkardığı Mithras Tapınağı ile büyük başarı elde ederek Diyarbakır'ı dünya gündemine taşıyan Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun'a verildi.

Törene, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda gazeteci katıldı.