TARİHİ MEKANLARDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Diyarbakır'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile kentin tarihi mekanları beyaza büründü. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Surları, Hazreti Süleyman yerleşkesi, Kurşunlu Cami, Hevsel Bahçeleri ve 10 gözlü köprü gibi kentin tarihi ve kültürel mekanlarında fotoğraflık görüntüler oluştu.

Haber- Kamera: Selim KAYA-Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
500

