Diyarbakır'da Hevsel Bahçeleri'nde Anız Yangını

DİYARBAKIR'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde çıkan anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Sur ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.(DHA)