Diyarbakır'da Hasır Bilezik Üreten Ev Kadınları

Diyarbakır'da bir kuyumcunun atölyesinde düzenlediği eğitime katılan 5 ev kadını, teknolojik gelişmelere rağmen halen el emeğiyle hazırlanan kente özgü 'hasır bilezik' üretiyor. Kentin geleneksel el sanatları arasında bulunan ve tamamen el işçiliğiyle üretilen Diyarbakır'ın hasır bileziği, yıllardır kadınların gözde takısı olmayı sürdürüyor.

Diyarbakır'da bir kuyumcunun atölyesinde düzenlediği eğitime katılan 5 ev kadını, teknolojik gelişmelere rağmen halen el emeğiyle hazırlanan kente özgü "hasır bilezik" üretiyor.

Kentin geleneksel el sanatları arasında bulunan ve tamamen el işçiliğiyle üretilen Diyarbakır'ın hasır bileziği, yıllardır kadınların gözde takısı olmayı sürdürüyor.

Merkez Sur ilçesinde 27 yıldır kuyumculuk yapan Fırat Ekinci, artan hasır bilezik siparişlerini atölyesindeki üretimle karşılamakta güçlük yaşayınca ev kadınlarına bu alanda eğitim verme kararı aldı.

Ekinci, atölyesindeki 3 ustanın eşlerinin de bulunduğu 5 kadına, bir ay boyunca hasır bilezik yapımı konusunda eğitim verdi.

Hasır bilezik yapımını öğrenen kadınlar, ev işlerini ve çocuklarının bakımını aksatmadan üretim yapmak için evlerinin bir odasını ya da camla kapattıkları balkonlarını adeta küçük birer atölyeye dönüştürdü.

Ev işlerinden arta kalan zamanlarında atölyeye geçerek altın telleri ilmek ilmek örüp üretim yapan kadınlar, gelir de elde ediyor.

"Türkiye'nin her yerinden sipariş alıyoruz"

Kuyumcu Fırat Ekinci, AA muhabirine, hasır bileziğe ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Türkiye'nin her yerinden sipariş aldıklarını bildiren Ekinci, eğitim alan ev kadınlarının her birinin evlerinde günde 1 veya 2 hasır bilezik hazırlayarak kendilerine teslim ettiğini belirtti.

Zamanla üretim yapan kadınların sayısını artıracaklarını ifade eden Ekinci, kadınların hazırladığı ürünlerin beğenildiğini, takdir gördüğünü anlattı.

Ekinci, "Daha önce atölyemizde günde 10 hasır bilezik üretilirken şu anda 15 bilezik üretiyoruz. Hedefimiz bu sayıyı 25'lere çıkarıp, sipariş geldiğinde geri çevirmemek. Siparişi geri çevirdiğimizde müşteri başka bir ürün almak zorunda kalıyor. Eğitim verdiğimiz kadınlar zaman zaman atölyemizde de üretime katılıyor. Onlardaki heyecan bizlere de heyecan veriyor." dedi.

"Kadının yapamayacağı iş yok"

Evinde üretim yapan 5 çocuk annesi Zeynep Dağ, kadın eli değdiğinde hasır bileziğin daha estetik bir görünüme kavuştuğunu belirtti.

Kuyumcu atölyesinde çalışan eşinin teklifiyle bu eğitimi hemen kabul ettiğini anlatan Dağ, "Kadının yapamayacağı iş yok. Zamanım çocuklarla geçiyordu, ev işleriyle uğraşıyordum. Boş zamanlarımda da patik örüyordum. Şimdi bu işe odaklandım. Hem evimin işlerini hem de bilezik yapıyorum, zorlanmıyorum. Zamanla kendi işimin sahibi de olacağım. El emeğimizle yaptığımız ürünleri görünce gururlanıyoruz." diye konuştu.

3 çocuk annesi Nalan Tanrıkulu ise hasır bilezik yapımının zevkli bir iş olduğunu dile getirdi.

Evinin balkonunu atölyeye dönüştürdüğünü söyleyen Tanrıkulu, "Bu işi herkes yapabilir. Kadın eli değdikçe hasıra daha da güzellik gelecek." ifadelerini kullandı.