Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Huzur Hanem' buluşmalarında Hatice Kübra Tongar söyleşi gerçekleştirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Huzur Hanem' buluşmaları kapsamında yazar Hatice Kübra Tongar söyleşi gerçekleştirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Annelere ve anne adaylarına çocuk yetiştirmede dikkat edilmesi gereken konuları aktaran Tongar'ı katılımcılar ilgiyle dinledi. Söyleşi ardından Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su tarafından Tongar'a plaket takdim edildi. Yazar Tongar, söyleşiden sonra katılımcılar için kitaplarını imzaladı.