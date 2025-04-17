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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistinli Alimler Heyeti'ni Kabul Etti

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Filistinli Alimler Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. Muhammed Said Bekir ve beraberindeki heyeti kabul etti. Erbaş, Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olduğunu vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Filistinli Alimler Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. Muhammed Said Bekir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti, Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olduğunu belirtti.

Muhammed Said Bekir de kabulü dolayısıyla Başkan Erbaş'a teşekkür etti, Türkiye'nin daima Filistin'e yardım eden bir ülke olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA / Şeyma Güven - Kültür Sanat
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