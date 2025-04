Diyanet Başkanı Erbaş: Hac Organizasyonunda Örnek Teşkilat

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hac organizasyonunda İslam ülkelerine örnek bir teşkilatız"

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığımız hac organizasyonu hususunda İslam ülkelerine örnek bir teşkilattır. Yıllar geçtikçe kendimizi yeniliyoruz, her sene bir önceki yıla göre daha iyi hizmet üretmeye gayret ediyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezinde düzenlenen "2025 Hac Organizasyonu Kafile Başkanları Toplantısı"na çevrim içi katıldı.

"Hac yolcuğu, bir eğitim sürecidir"

Hac ibadetinin, İslam'ın en kapsamlı ibadetlerinden birisi olduğunu belirten Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

"Hac, yürekleri Allah ve Rasulü'nün sevgisi ile yanıp tutuşan müminler için mübarek bir yolculuktur. Hac yolculuğu, müminler için özlemlerin en büyüğü, yolculukların en hayırlısı, kavuşmaların en heyecanlısıdır. Hac, bir mekteptir. Hac yolcuğu, bir eğitim sürecidir. Mali ve bedeni boyutlara sahip olması hasebiyle diğer ibadetlerden ayrılan ve birçok hikmeti içinde barındıran hac ibadeti, İslam'ın temel ilke ve değerlerini hem teorik hem de pratik olarak öğreten bir okuldur. Bizlere, bir takım semboller üzerinden yaratılış gayesini, kulluk bilincini, insani değerleri, güzel ahlakı öğretmektedir."

Manevi değerlerin ötekileştirildiği, kişisel arzu ve isteklerin hayatın odağına yerleştirildiği bir çağ olduğunu söyleye Erbaş, "Bugün maalesef maddi hazların öne çıkarıldığı, manevi değerlerin ötekileştirildiği, kişisel arzu ve isteklerin hayatın odağına yerleştirildiği bir çağa tanıklık ediyoruz. Böyle bir çağda hac ibadeti, insanı merkeze alan değerleriyle ayrı bir önem kazanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Her sene bir önceki yıla göre daha iyi hizmet üretmeye gayret ediyoruz"

Hacı adaylarını kutsal topraklara götürüp ibadetlerini yaptırdıktan sonra selametle geri getirmenin, tecrübe, özveri ve büyük bir organizasyon gerektirdiğini ifade eden Erbaş, "Başkanlığımız hac organizasyonu hususunda İslam ülkelerine örnek bir teşkilattır. Yıllar geçtikçe kendimizi yeniliyoruz, her sene bir önceki yıla göre daha iyi hizmet üretmeye gayret ediyoruz. Karşılaşılması muhtemel meşakkatlerin hafifletilmesi ve hacılarımızın ibadetin manevi hazzını doyasıya yaşamaları için hizmet kalitesini ve standardını her yıl daha ileri seviyeye taşımanın gayreti içerisinde oluyoruz" diye konuştu.

İbadet şuuruyla hizmet eden bütün hocalara teşekkür eden Başkan Erbaş, "Bu yıl 85 bin vatandaşımızı, kardeşimizi, en güzel şekilde Beytullah'la, Arafat'la Ravza'yla buluşturmak için büyük bir özveri ile son hazırlıkları yapıyoruz. Başta Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz olmak üzere ibadet şuuruyla hizmet eden bütün kardeşlerimize, hocalarımıza teşekkür ediyorum" sözlerini söyledi.

"Kafile başkanları haccı irşada dönüştüren tebliğcilerdir"

Kafile başkanlarının, güçlü bir iletişimci olduğunu ve samimi ilişkiler kurabildiklerini belirten Erbaş, "Kafile başkanı sorumluluğunda bulunanları en doğru şekilde yönetebilen iyi bir idarecidir. Haccı aynı zamanda irşada dönüştüren bir tebliğcidir. En önemlisi de Rahmanın misafirlerine hizmet etmekten şeref duyan bir gönül insanıdır" ifadelerini kullandı.

"Haccın her bir menasikini en güzel şekilde yaptırmakla mesulüz"

Diyanet İşleri Başkanlığının hac ibadeti süresince iki şeye çok büyük önem verdiğine işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Bunlardan birincisi, haccın her bir menasikinin hakkıyla ve eksiksiz yerine getirilmesidir. Bizler hacılarımıza haccın her bir menasikini en güzel şekilde yaptırmak ve bu bunların ifade ettiği mana ve hikmetleri en iyi şekilde kavratmakla mesulüz. İkincisi ise, hac menasikinin arkasındaki anlam ve hikmetlerin idrak edilmesidir, yani irşat vazifesidir. Hac ibadetinin hikmet boyutunu, her sembolün arkasındaki büyük anlamı, kafilemizdeki her kardeşimize mutlaka anlatmalıyız. Haccın nasıl bir davet olduğunu, bu davete icabetin ne demek olduğunu ve nasıl olması gerektiğini onlara iyi izah etmeliyiz."