Diyabetli Kedi 'Mars' Kök Hücre Nakliyle Sağlığına Kavuştu

İzmir'de bitkin halde bulunan ve götürüldüğü veteriner kliniğinde diyabet tanısı konulan kedi "Mars", 1,5 yıl önce yapılan kök hücre nakliyle diyabetten kurtuldu.

Karabağlar ilçesinde yaşayan biyoloji öğretmeni Gurbet Aslantürk, 2 yıl önce sokakta bitkin halde bulduğu kediyi veterinere götürdü. Aslantürk, tetkiklerde diyabet tanısı konulan "Mars" adını verdiği kediyi sahiplendi.

Veteriner hekimler Burak Antakyalıoğlu ile İbrahim Süner, kedinin tedavisi için kök hücre yöntemine karar verdi. Kök hücre bankasından alınan hücrenin nakledildiği "Mars", yaklaşık 1,5 yıl sonra eski sağlığına kavuştu.

Tedavi yöntemi hayvanlarda ilk kez denendi

Veteriner hekim Burak Antakyalıoğlu, AA muhabirine, kendi laboratuvarlarında hayvanlardan alınan dokuları muhafaza ettiklerini, ihtiyaç halinde kök hücre olarak naklettiklerini anlattı.

Daha önce kök hücre uygulamasıyla diyabetin düzeltildiğine ilişkin hiçbir verinin bulunmadığını belirten Antakyalıoğlu, bu yöntemi ilk kez denediklerini söyledi.

Bu sayede diyabetli hayvanların tedavisinde kök hücre yönteminin işe yaradığını belirlediklerini aktaran Antakyalıoğlu, "Kök hücre bankamızda hazır olan hücrelerden birini alıp Mars'ta kullandık. Mars iyileştikten sonra batın içi yağını aldık. Kök hücre bankasında kök hücrelerini üretip bankaya koyduk. Denedik ve çok güzel bir sonuç aldık. Biz bu uygulamayı yaptıktan birkaç ay sonra dünyada ilk kez Çin'de bir insanda tip 1 diyabeti düzelttiler. Veteriner hekimliğe de biz bir şekilde artık bu tedaviyi sokmuş olduk." dedi.

Antakyalıoğlu, Mars'ın, ilk geldiğinde "ölüm döşeğinde" olduğunu ancak şimdi yapılan kök hücre nakli sayesinde hayatını sağlıklı şekilde sürdürdüğünü dile getirdi.

Veteriner hekim Süner ise Mars'ın kliniğe geldiğinde ciddi anlamda halsiz ve iştahsız olduğunu belirtti.

Kedinin derisinde ciddi anlamda yağlanma başladığını aktaran Süner, şunları kaydetti:

"Birçok test yaptık ve diyabet olabilme ihtimalini düşündük, süreci takibe aldık. Daha sonra kök hücre uygulamasıyla diyabet tedavisine başladık. 21 gün aralıklarla 2 doz kök hücre uygulaması yaptık. 1,5 yıldan beri hiçbir şekilde tedavi görmeden şu anda şeker glikoz seviyemiz sürekli olarak normal sınırlar altında çıkmaya başladı. Kök hücre tedavisiyle birkaç gün içerisinde iştahının açıldığını, deri bütünlüğünün komple düzeldiğini gördük ve bu süre zarfından sonra tedaviye normal şekilde devam ettik. Hasta olarak geldiğinde kilosu 5,5'tu, şimdi 10 kilo oldu."

Süner, tedavi sürecinde kediyi serumla, bazı zamanlarda da elleriyle beslediklerini söyledi.

Gurbet Aslantürk ise Mars'ın hastalığının kendisini çok üzdüğünü, tedavisi için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

Kedisinin sağlığına kavuşmasından duyduğu memnuniyeti anlatan Aslantürk, "Alanım biyoloji olduğu için veteriner hekimlerimizle bu konuda konuşarak kök hücre yöntemini yapmaya karar verdik ve çok olumlu bir sonuçla bize geri döndü. Çok mutluyum. Sadece hayvanlarda değil insanlar üzerinde de inanılmaz etkili olacak bir tedavi yöntemi. Herkesin bu tedaviyi çok ciddi düşünüp uygulamaya başlaması gerekiyor. Benim için canlıların tamamı çok şey ifade ediyor, çok kıymetli. Ölene kadar beraberiz artık hangimiz önce gidecekse." diye konuştu.