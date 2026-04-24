Bakan Çiftçi: Bağımlılıkla Mücadeleyi Çok Boyutlu Yaklaşımla Ele Alıyoruz

KİTAP FUARI AÇILIŞINA KATILDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yeşilay Yaşam Kampüsü açılışının ardından şehir merkezi sahil dolu alanında bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Rize Kitap Fuarı açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Çiftçi, "3'üncü Rize Kitap Fuarı'nın bilgiye, hikmete ve düşünce dünyamıza hayırlı katkılar sunmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Karadeniz'in yeşili ve yağmuruyla bereketlenen, insanıyla irfanı temsil eden Rize'mizde 3'üncü Rize Kitap Fuarı açılışında sizlerle aynı mekanı paylaşmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Kitap, insanlık hafızasının en sahih taşıyıcısıdır. Bizim medeniyetimiz satır satır, kelime kelime inşa edilmiştir. Bir milletin ufku okuduğu kitapların derinliğiyle, istikameti ise o kitaplardan süzülen hikmetle tayin edilir. Çünkü kitap bilgi verirken aynı zamanda bir idrakte kazandırır. Bir vicdan inşa eder ve bir duruş öğretir. Kitap fuarları; yayınevlerinin, yazarların ve okuyucuların bir araya geldiği bir adres olduğu kadar, aynı zamanda fikirlerin buluştuğu ve yeni ufukların çizildiği bir medeniyet mekanıdır" dedi.

'OKUYAN BİR TOPLUM; SORGULAYAN, ÜRETEN VE AHLAKLA KENDİNİ İNŞA EDEN BİR TOPLUMDUR'

Okumanın bir manevi sorumluluk olduğunu dile getiren Bakan Çiftçi, "Okumak bizim için yalnızca kültürel bir faaliyet değil, aynı zamanda derin bir manevi sorumluluktur. Zira Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk emri 'Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku' şeklinde nazil olmuştur. Bu ilahi hitap sadece harfleri okumayı değil; kainatı okumayı, insanı anlamayı ve varlığın hikmetini kavramayı emreden büyük bir çağrıdır. Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) de ilim talep etmenin her Müslümana farz olduğunu hadisleriyle ifade etmiştir. Bu anlayış medeniyetimizin temelini oluşturmuştur. İslam medeniyeti ilmi ve irfanı merkeze alarak yükselmiş; kalemi kutsal bir emanet, bilgiyi ise insanı yücelten bir değer olarak görmüştür. Asırlar boyunca kurduğumuz medeniyet kitapla, kalemle ve hikmetle yoğrulmuş; ilim ehline hürmet, kaleme saygı ve söze değer üzerine inşa edilmiştir. Bu anlamda kitap sadece bilgiye ulaşmanın aracı değil aynı zamanda insanın kendini tanımasının ve hakikatle buluşmasının bir vesilesidir. Okuyan bir toplum; sorgulayan, üreten ve ahlakla kendini inşa eden bir toplumdur." diye konuştu.

'ŞEHRİMİZİN KÜLTÜREL HAYATINA VE ENTELEKTÜEL BİRİKİMİNE ANLAMLI KATKILAR SUNACAKTIR'

Derinlikli okumaların büyük önem taşıdığını sözlerine ekleyen Bakan Çitçi, "Muhterem Hazirun, bilginin yüzeyselleştiği hakikatin zaman zaman gölgede kaldığı bir çağda derinlikli okumalar yapmak ve düşünceci ve hikmeti tahkim etmek her zamankinden daha büyük bir önem arz etmektedir. Cemil Meriç'in ifadesiyle; kitap zekayı kibarlaştırır, zihni inceltir ve kalbi yumuşatarak insanı anlamlı bir varoluşa davet eder. Okuyan insan kendini inşa ederken, içinde yaşadığı toplumu da dönüştürme iradesine sahip olur. Bu sebeple şehirlerimizde düzenlenen kitap fuarları kültürel kalkınmamızın en önemli unsurlarından biridir. Rize'mizin bu organizasyona ev sahipliği yapması, şehrimizin kültürel hayatına ve entelektüel birikimine anlamlı katkılar sunacaktır. İnanıyorum ki bu fuar vesilesiyle nice genç zihin kitapla tanışacak, nice gönülde yeni ufuklar açılacaktır. Belki de bu fuarda bir kitabın arasında bir gencin hayatına yön verecek bir cümle, bir fikrin tohumu yeşerecektir. Bu güzel organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Rize Valimiz ve Valiliğimiz olmak üzere, Rize Belediyemize, resmi kurumlarımıza ve yayınevlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 3'üncü Rize Kitap Fuarı'nın hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, hepinizi tekrar hürmetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Program, açılışı temsilen bağlı kitapların kurdelelerin çözülüp, stantların ziyareti ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı