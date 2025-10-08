Devrim Erbil'in Eserleri İzmir'de Sanatseverlerle Buluşacak

Türk resim sanatının usta isimlerinden Devrim Erbil'in eserleri, Ayşe Faruk Çelebi Eğitim ve Kültür Vakfı yararına düzenlenecek sergiyle İzmir'de sanatseverlerle buluşacak.

Ayşe Faruk Çelebi Eğitim ve Kültür Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Devrim Erbil Resim Sergisi" 10-25 Ekim'de İzmir Ticaret Odası'nda, Güzin Anbar küratörlüğünde ziyarete açılacak.

Erbil'in seçkin eserlerinin satışından elde edilecek gelir, vakfın bursiyerlerinin eğitimine destek amacıyla kullanılacak.

Erbil, sergi kapsamında 11 Ekim saat 13: 00'de İzmir Ticaret Odası'nda özel bir söyleşide sanatseverlerle bir araya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erbil, sanatın yalnızca estetik bir ifade biçimi değil, insanın ve toplumun yarınlarına bırakılan bir değer olduğunu aktararak, "Bir tablonun en güzel rengi, bir çocuğun eğitiminde bıraktığı izdir. Bu sergide renklerimizi gençlerin yarınına armağan ediyoruz. Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünün etrafında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Elmacı ise serginin sanatın toplumla bütünleştiği, gençlerin eğitim yolculuğuna katkı sağladığı örnek bir dayanışma olduğunu belirterek, "Sergimizi ziyaret eden her kişi aslında bir öğrencinin geleceğine dokunmuş olacak. Sanatla eğitimin buluştuğu bu dayanışmaya herkesi bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.