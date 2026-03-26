Haberler

Kalite Yönetimi Turizm Ödülleri'nde Devlet Tiyatrolarına "Sosyal Etki" ödülü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da düzenlenen "Kalite Yönetimi Turizm Ödülleri"nde (Quality Management Tourism Awards), sanatı her yaştan izleyiciye ulaştıran projeleriyle Devlet Tiyatroları "Sosyal Etki Ödülü"ne layık görüldü.

Antalya Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından başarılı turizmcilerin ödüllendirilmesi amacıyla bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen tören, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına yön veren, sanatı Anadolu'nun en ücra köşelerine taşıyarak toplumun kalbine dokunan, yıllardır sahne ışıklarını sadece oyun alanı değil, bir aydınlanma meşalesi olarak kullanan Devlet Tiyatroları, bu yıl QM Turizm Ödülleri kapsamında çok özel bir ödülle onurlandırıldı.

Sanatı her yaştan izleyiciye ulaştıran projeleri ve turneleriyle kültürel yaşamda kalıcı izler bırakan Devlet Tiyatroları, özellikle son yıllarda hayata geçirdiği çalışmalarla geniş kitlelere ulaşmayı sürdürürken, 15 yıldır Türkiye'nin en kapsamlı ve prestijli turizm ödül platformu olan Kalite Yönetimi Turizm Ödülleri kapsamında "Sosyal Etki Ödülü"ne layık görüldü.

Ödülü QM Awards Kurucusu Selçuk Meral'den alan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı, ödülü tüm sanat emekçileri adına teslim aldığını belirtti.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

