Devlet Tiyatroları'ndan 100. yıl kutlamalarına özel oyun

Devlet Tiyatroları, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurtuluş mücadelesini anlatan 'Yüzyıllık Destan: Ateş' oyununun prömiyerini gerçekleştirdi. Oyun, 23 Nisan 1920'de Meclis'in açılmasına kadar geçen dönemi anlatıyor.

Devlet Tiyatroları (DT), Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği kurtuluş mücadelesinin, 19 Mayıs 1919'dan 23 Nisan 1920'de Meclis'in açılmasına kadar geçen döneminin anlatıldığı "Yüzyıllık Destan: Ateş" oyununun prömiyerini yaptı.

Ankara Devlet Tiyatrosunca, Cumhuriyet'in 100. yılının kutladığı günde, Akün Sahnesi'nde seyirciyle buluşan "Yüzyıllık Destan: Ateş" oyunu kapalı gişe temsil verdi.

Oyunu seyretmeye gelen vatandaşlardan Mustafa Yönder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılında özel bir tiyatro oyununu izlemenin heyecanı içinde olduklarını belirterek "2'nci yüzyılda da heyecanımız bitmeyecek. Aynı inançla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Seyirci olarak oyuna gelen Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu Berrak Atlı, çok güzel bir oyun izleyeceğinden emin olduğunu belirterek "Daha fazla yüzyıllar kutlayacağız. Bizden sonraki nesillere güzel bir gelecek bırakacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği ve ayakta alkışladığı oyunu, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Dr. Batuhan Mumcu ile Gökhan Yazgı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı izledi.

Oyunun yönetmenliği Barış Erdenk, metin yazarlığını Haluk Özenç'in yaptığı oyun 23 Nisan 1920'de Meclis açılıncaya kadar neler yaşandığını, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kol kola çıktıkları süreci, Anadolu'da yakılan bağımsızlık ateşini anlatıyor.

Dekoru Emre Satı, kostümleri Özge Akarsu, ışık tasarımı Osman Uzgören ve Mustafa Bal, müziği Gürkan Çakıcı imzası taşıyan oyun, 31 Ekim, 1-4 Kasım'da Akün Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.