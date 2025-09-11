Devlet Korumasındaki Çocuklardan El Sanatları ve Butik Pasta Sergisi

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, el sanatları ve butik pastaların yer aldığı sergi açtı.

Valilik himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocukların hazırladığı el sanatları ve butik pastalar, "Tatlı Keşifler Projesi: Butik Pasta ve El Sanatları Sergisi" projesi kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde sergilendi.

Serginin açılışı, Vali Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi'nin katılımıyla yapıldı.

Koruma ve bakım altındaki çocukların sabır ve titizlikle hazırladıkları butik pastalar ve el sanatları beğeni topladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, açılışta yaptığı konuşmada, serginin, koruma ve bakım altındaki çocukların alın teri, sevgisi ve sabrıyla şekillendirdikleri hayallerinin bir yansıması olduğunu söyledi.

Çocukların gelişiminde bu tür projelerin önemli olduğunu ifade eden Aykut, "Çocuklarımızın özgüvenle büyümeleri, yeteneklerini keşfetmeleri ve toplumla bütünleşmeleri onları daha mutlu, daha güçlü ve üretken bireyler haline getirecektir. Bu tür projeler, onların potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve kendilerini değerli hissetmelerine vesile olmaktadır. Bugün sergilenen butik pastalar ve el sanatı ürünleri, çocuklarımızın sabrını, becerisini ve yeteneğini gözler önüne sermektedir. Onların bu başarısı bizlere geleceğimiz adına büyük bir umut ve güven vermektedir. "

Sergi açılışına Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal, protokol üyelerinin eşleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Azime Çiftçi de projede görev alan eğitimcilere emeklerinden dolayı plaket verdi.