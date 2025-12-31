Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar 'Harman Yeri 1915' tiyatrosuyla sahne aldı

Erzurum'da devlet korumasındaki çocukların sahne aldığı milli mücadele temalı "Harman Yeri 1915" adlı tiyatro oyunu, seyirciyle buluştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Erzurum Devlet Tiyatroları iş birliğinde, "Sahnede Parlayan Küçük Yıldızlar Projesi" kapsamında yürütülen tiyatro çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, koruma ve bakım altındaki 12 kız, 4 erkek çocuğun Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde oynayıp seslendirdiği "Harman Yeri 1915" adlı tiyatroya, seyirciler ilgi gösterdi.

Performanslarıyla sanatseverlere duygu dolu anlar yaşatan çocuklar, oyunun sonunda izleyenler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı .

Tiyatroyu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve eşi Aynur Karaburun, Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürü Akın Berk Sağıroğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özgül Aykut ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri izledi.

Azime Çiftçi, program boyunca çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, yaptığı konuşmada, tiyatro çalışmalarının çocukların gelişimine çok yönlü katkı sunduğunu belirterek, "Koruma ve bakım altındaki çocuklarımız, 'Şair Evlenmesi' ile sahneye ilk adımlarını atmıştı. Bugün izlediğimiz 'Harman Yeri 1915', o ilk adımın nasıl güçlü ve umut dolu bir yürüyüşe dönüştüğünün en güzel göstergesidir." dedi.

Harman Yeri 1915'in yalnızca bir tiyatro oyunu olmadığını, bu çalışmaların çocukların özgüvenlerini artırdığını söyleyen Aykut, aynı zamanda çocuklarını kendilerini ifade etme becerilerini geliştirip sosyal hayata aktif katılımlarını da desteklediğini aktardı.

Projenin çocukların sanata erişimini artırdığına işaret eden Aykut, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız sahnede sadece bir rol üstlenmiyor; kendilerini, hayallerini ve umutlarını bizlere anlatıyor. Sanat, onlar için hem bir güçlenme hem de iyileşme alanıdır. Çocuklarımızın yalnızca korunmaya değil desteklenmeye, görülmeye ve alkışlanmaya da ihtiyacı var. Bu sahnede parlayan her ışık, onların yarınlarına tutulan bir umuttur."

İl Emniyet Müdürü Karaburun da çocukların sahnelediği oyunun büyük anlam taşıdığını, bu tür sosyal ve sanatsal çalışmaların her zaman destekçisi olacaklarını anlattı.

Devlet Tiyatrosu Müdürü Sağıroğlu ise projede yer almaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, çocukların sahnedeki başarısının gurur verici olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin eşleri, çocuklara hediye verdi.