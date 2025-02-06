Devlet Çoksesli Çocuk Korosu, Depremlerde Hayatını Kaybedenleri Anmak İçin Konser Verdi
Devlet Çoksesli Çocuk Korosu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri 'Hatırla' isimli konserle andı. Konserde yas, umut ve teselli temaları müzikte yansıtıldı. Dinleyiciler duygusal anlar yaşadı.
Devlet Çoksesli Çocuk Korosu, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri "Hatırla" isimli konserle andı.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Tarihi Salon'da iki gün sürecek konserin açılışını Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem yaptı.
Seslendirilecek eserlerin, yasın, umudun ve tesellinin müzikteki yansımalarını biraraya getirdiğini belirten Erdem, müziğin acıları silemeyeceğini fakat insanlara umut olabileceğini söyledi.
Devlet Çoksesli Korosu'na daha sonra Şef Mine Özalp'in yönettiği Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ekibi ninnilerle eşlik etti.
Müzikseverler, konseri gözyaşları içinde dinledi.