DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nden ipekli kumaş sergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Giyim Tasarım Bölümü Tekstil Tasarımı Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Neslihan Yaşar tarafından hazırlanan ve Ödemiş'te Birgi'de üretilen ipekli kumaşlardan oluşan 'Koza'dan Doku(ma)ya' isimli serginin açılışı yapıldı. Sergide özgün 11 dokuma tasarımı yer alıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Giyim Tasarım Bölümü Tekstil Tasarımı Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Neslihan Yaşar tarafından hazırlanan ve Ödemiş'te Birgi'de üretilen ipekli kumaşlardan oluşan " Koza'dan Doku(ma)ya" isimli serginin açılışı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nde düzenlenen sergide özgün 11 dokuma tasarımına yer verildi.

Yaşar, açılışta yaptığı konuşmada İzmir'in kültürel değerlerinden ipekli kumaşları daha görünür kılmak ve sanatçı dokunuşuyla farklılık katmak adına böyle bir sergi oluşturulduğunu ifade etti.

Sergide yer alan ipekli kumaşların Ödemiş Birgi'de üretildiğini aktaran Yaşar, kendisinin doku katmak için kumaşları biraz daha boyutlu hale getirdiğini belirtti.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da İzmir'in tarihine ve kültürel zenginliklerine sahip çıkmayı sürdürdüklerini dile getirdi.

Neslihan Yaşar'ı çalışmasından dolayı kutlayan Hotar, "DEÜ olarak, bugüne kadar sanata ve sanatçıya her zaman değer veren bir anlayışla hareket ettik. Bugün de konuklarımızla beraber, sanatçı hocamız tarafından hazırlanan proje ile medeniyetimizin estetik göstergelerini detaylı inceleme fırsatı yakaladık. Sergimizin aynı zamanda İzmir'in kültür kodlarına da önemli katkılar sunacağını düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.