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Malatyalı emekli deri zanaatını yaşatıyor

Malatyalı emekli deri zanaatını yaşatıyor
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51 yaşındaki Mahir Gökbay Ersoy, emekliliğinin ardından deri işlemeciliğine merak sardı. Eğitimler alarak Malatya'da atölye kuran Ersoy, hem el emeği ürünler üretiyor hem de bu sanatı gelecek nesillere aktarıyor.

Malatya'da yaşayan 51 yaşındaki Mahir Gökbay Ersoy, deriye duyduğu ilgiyi eğitimlerle geliştirerek kendi atölyesinde el emeği ürünlere dönüştürüyor.

Grafik tasarım ve reklam sektöründe 14 yıl çalıştıktan sonra emekli olan Ersoy, 2022'de Bursa Agora Çarşısı'nda dolaşırken gördüğü deri ürünlerine merak sardı.

Dericilik üzerine araştırma yapan ve eğitimler alan Ersoy, 2024'te Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki Geçici Ticaret Merkezi'nde kendi atölyesini kurdu.

Atölyesinde deri işleme konusunda vatandaşlara eğitim veren Ersoy, el emeğiyle çeşitli hediyelik aksesuarlar üreterek hem gelir elde ediyor hem de öğrendiklerini başkalarına aktarıyor.

Mahir Gökbay Ersoy, AA muhabirine, deri işleme zanaatının zamanla kendisi için tutkuya dönüştüğünü anlattı.

Üretim sürecinin her aşamasından keyif aldığını belirten Ersoy, "Kimisi hobi olarak yapar, sıkılır bırakır. Ben de sıkılma yok. Başka şehre gittiğimde bile atölyemi özlüyorum. Akşam işim bitmeden eve gidersem, sabah erkenden koşa koşa geliyorum. İnsanlar 'Elle dikiyorsun, sıkılmıyor musun?' diye soruyor. Sıkılmıyorum. Bir şeyi yeniden tasarlayıp üretmek, sonundaki beğeni ve teşekkür bize en güzel ilaç oluyor." diye konuştu.

Sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yaparak deri işçiliğine merak duyanların sorularını da yanıtlayan Ersoy, deri işleme zanaatının unutulmaması için bildiklerini gelecek nesillere aktarmayı ve özellikle gençlerin bu alana ilgisini artırmayı hedeflediğini kaydetti.

Kaynak: AA
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