Depremzede Kadınlardan Minik Öğrencilere Sevgi Dolu Destek

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya İl Temsilciliği, depremzede kadınların ördüğü atkıları minik öğrencilere ulaştırarak, onlara kırtasiye malzemesi ve kitap da hediye etti. Vakfın temsilcileri, çocuklarla gönül bağı kurmayı amaçladıklarını belirtti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya İl Temsilciliği öncülüğünde depremzede kadınlar, ördükleri atkıları Akçadağ ilçesi kırsalında bulunan okula teslim etti.

Kent merkezine yaklaşık 55 kilometre mesafedeki Levent İlkokuluna giden kadınlar, çocuklara el emeğiyle hazırladıkları atkıların yanı sıra kırtasiye malzemesi ve kitap dağıttı, ana sınıfı öğrencilerinin yüzlerini boyadı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya İl Temsilcisi Muhammed Malik Çiftçi, AA muhabirine, öğrencilerle gönül bağı kurmak istediklerini söyledi.

Vakfın Kadın ve Aile Koordinatörlüğü ile Destek Koordinatörlüğünün ortak çalışma yürüttüğünü belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"Kadın ve Aile Koordinatörlüğümüzdeki kadınlar 10 günlük bir atkı örme süreci gerçekleştirdi. Küçük kardeşlerimizin soğuk kış günlerinde hem kalplerini hem de kendilerini ısıtmalarını istediler. Biz de kırtasiye malzemeleri ve kitap hazırlayarak destek olduk. Bugün Levent İlkokulundaki kardeşlerimizle bir araya gelerek hazırladığımız malzemelerin dağıtımını yaptık."

TÜGVA Malatya Kadın ve Aile Koordinatörü Hatice Kübra Özer de sevgi ve emekle örülen atkıları çocuklara ulaştırmanın mutluluk verici olduğunu dile getirerek, "Çocukların yüzlerindeki sevinci, huzuru ve heyecanı bizler de hissettik. Bir öğrencimizin 'Bugünü hiç unutmayacağız' sözleri bizim için çok değerliydi." dedi.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Kültür Sanat
