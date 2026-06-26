Depremde 72 saat enkazda kalan genç, kendisini kurtaran askerin tavsiyesiyle polis oldu

Hatay'da büyük yıkıma yol açan 6 Şubat 2023'teki depremlerde 72 saat enkaz altında kalan ve babası ile kardeşini kaybeden 20 yaşındaki Mehmet Özel, kendisini kurtaran askerin tavsiyesine uyarak polis oldu.

Depreme Antakya ilçesindeki 6 katlı apartmanın dördüncü katında ailesiyle yakalanan Özel, binanın yıkılması üzerine annesi, babası ve kız kardeşiyle enkaz altında kaldı.

Depremden 72 saat sonra askeri arama kurtarma ekibi tarafından annesi Sibel Özel ile kurtarılan Mehmet, babası Hakan ve kız kardeşi Beren Özel'i kaybetti.

Tedavi sürecinin ardından annesiyle Antalya'ya yerleşen Özel, babasının isteği olan subay olma hayalini gerçekleştirmek için sınavlara hazırlanmaya başladı.

Askeri okul sürecindeki sınav ve mülakatları başarıyla geçen ancak sağlık kontrollerinde elenen Özel, kendisini enkazdan kurtaran askerin tavsiyesiyle polislik sınavlarına hazırlandı.

Sınavı kazanarak 2024 yılında İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'na girmeye hak kazanan Özel, yaklaşık iki yıllık eğitimin ardından dün kep atarak mezun oldu.

Polis üniformasını giymeye hazırlanan Özel, AA muhabirine, depremin ilk anında panikle babasının kız kardeşini alıp kapıya koştuğunu, kısa süre sonra kendisini de çağırdığını, ailece kapıda buluştukları sırada binanın üzerlerine yıkıldığını söyledi.

Enkaz altında bilincini hiç kaybetmediğini, babası ile kız kardeşinin burada hayatını kaybettiğini öğrendiğini ifade eden Özel, ancak bunu annesine söylemediğini anlattı.

Annesiyle 72 saate yakın süre enkaz altında kaldıklarını belirten Özel, "Acı çekerek yemek ve su tüketmeden, Yüce Rabbimin verdiği güçle kaldık. Annemle aynı şu an olduğu gibi yan yanaydık. Hiç ışık yoktu ama benim ışığım, gücüm, kuvvetim annem sağ olsun hep yanımda." dedi.

"Deprem acısı zamanla geçen bir şey değil"

Özel, depremin ardından Antalya'ya taşındıklarını, Milli Savunma Üniversitesi Sınavına girip kazandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Spor ve sözlü mülakatını geçtim. Daha sonra benim bir ayağımda düz taban varmış ve elendim. Sonra beni enkazdan kurtaran asker abim polisliği tavsiye etti. 'Sen polis olacaksın kardeşim' dedi. Ben de polis oldum. İyi ki polis oldum. Asker ve polis gibi meslekler sadece üniforma mesleği değil, aynı zamanda ruh mesleği. Üniforma giymeden de vatana, millete çok güzel şekilde hizmet edersiniz. Hayat bizi nereye götürürse, hangi birime, hangi şubeye, hangi şehre gidersem gideyim gücüm yettiğince Allah'ın verdiği güçle beraber çok güzel şekilde vatanıma, millete hizmet etmek istiyorum. Deprem acısı zamanla geçen bir şey değil. O kalbimde kalan hep bir yara. Ama ben onları gururlandırdıkça, 'benim babam beni nasıl görmek ister' diye düşünüp bu günleri yaşayınca daha gururlanarak o depremdeki acıyı daha farklı bir duyguya taşıyabiliyorum."

Anne Sibel Özel ise oğluyla gurur duyduğunu belirterek, eşini kaybettikten sonra Mehmet'e hem anne hem de baba olmaya çalıştığını, onun için elinden geleni yapmaya çalıştığını dile getirdi.

Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ökkeş Bulut da polislik mesleğinde başarının, halka sağlanan faydayla ölçüldüğünü, polis teşkilatının varlık nedeninin millete hizmet etmek olduğunu ifade etti.

Mehmet'in bunu çok iyi yapacağından emin olduklarını vurgulayan Bulut, "Yüreği, duygusal atmosferi ve merhameti başarılı olmayı zorunlu kılıyor. Rahmetli babasının asıl arzusu polis olması değil bana göre. Polis olduktan sonra polisin vazifesi olan insanlara el uzatması olduğunu düşünüyorum. Polis olması bir adımdı, diğer adımı ise hizmetlerdir." diye konuştu.